Ferrara, tornano i ladri: sfasciato ambulatorio

Ferrara, 25 aprile 2023 – Sono andati a colpo sicuro, con modalità quasi ‘chirurgiche’: hanno forzato la porta d’ingresso sapendo che non c’erano le telecamere, e sono entrati per rubare un po’ di fondo cassa. Poi, dopo aver rovistato dappertutto, sono usciti senza portare via i costosi apparecchi sanitari. L’allarme non è entrato in funzione, ma qualcosa deve avere disturbato i malviventi che si sono dati alla fuga in brevissimo tempo. È un colpo, quindi, con un magro bottino (neanche un centinaio di euro) quello dell’altra notte al poliambulatorio Vitalis di via Ravenna.

Se, però, i malviventi avessero razziato i macchinari per la riabilitazione si parlerebbe di cifre davvero importanti. Basti pensare che la struttura inaugurata nel febbraio scorso è nata grazie a una investimento (sostenuto dalla Regione) per un ammontare di sei milioni di euro. Alla fine, oltre a qualche spicciolo sparito, gli operatori del poliambulatorio hanno dovuto fare i conti con la scia di danni lasciata dai delinquenti. Non hanno soltanto forzato la porta d’ingresso, ma divelto alcuni mobili per cercare altro denaro, che non hanno trovato. Nella stessa notte a pochi metri di distanza si sono verificati alcuni tentativi di furto in piazza Squarzanti, al primo piano del complesso residenziale con lunghe e ampie terrazze. Il colpo al poliambulatorio e le tentate razzie negli appartamenti potrebbero essere collegati, ma è soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata dagli inquirenti.

A scoprire il furto al poliambulatorio Vitalis, sono stati gli operatori di Coopservice, che hanno dato immediatamente l’allarme.

Il general manager del ’Gruppo Monti Salute Più’, Graziano Prantoni, che si occupa anche di Vitalis, ne sottolinea l’importanza: "Parliamo di una struttura all’avanguardia che offre molti servizi e che è stata realizzata con un investimento di sei milioni di euro. L’inaugurazione è avvenuta nel febbraio scorso, ma ci dobbiamo ancora dotare delle telecamere. Cosa che faremo presto".

E poi racconta l’incursione dei ladri: "Sono stati precisi e veloci: hanno forzato la porta d’ingresso poi si sono diretti alle casse, ma, per fortuna, hanno trovato ben poco. Dopo di che hanno causato danni agli sportelli dei mobili e messo a soqquadro alcuni uffici. I macchinari non sono stati toccati. Quindi le prestazioni sono continuate anche oggi (ieri per chi legge) senza alcuna interruzione. Abbiamo provveduto a sporgere denuncia. Va detto che l’allarme non si è attivato e non riusciamo a capirne il motivo".