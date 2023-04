Ferrara, ladri bambini al market: "Sono passati da un varco"

Ferrara, 24 aprile 2023 – Piccoli frammenti di cartongesso del soffitto sparsi a terra e un buco da cui i ladri sarebbero passati per rubare alimentari all’interno dell’In’s mercato di viale Po. Un pertugio, un passaggio quasi impossibile per un uomo adulto e forse appena sufficiente a consentire il via vai a un ragazzino. "Ma è proprio da lì che sono passati", racconta uno dei testimoni mostrandoci il piccolo foro nel soffitto.

Una guardia indica il buco usato dai ladri. Nel riquadro, gli scaffali del market

Nel cuore della notte, una persona minuta (probabilmente un bambino) è salito sul tetto aiutato da altri malviventi che hanno portato arnesi da scasso, mazzette e altri attrezzi. Dopo di che hanno divelto un pannello e praticato un foro sul controsoffitto calandosi all’interno del supermercato. Una volta dentro il ladro-bambino ha aperto la porta di sicurezza ai complici che sono entrati per fare la ’spesa’.

Così i malviventi hanno infilato prosciutto e tonno dentro dei borsoni e si sono dati alla fuga. Non hanno neanche provato a frugare nei registratori di cassa o a cercare un’eventuale cassaforte. L’unico obiettivo dei malviventi era portare via qualche genere alimentare. Il furto è accaduto nella notte tra sabato e domenica prima della 22, perché è proprio in quell’orario che gli operatori di Coopservice si sono accorti della razzia. Le guardie private hanno trovato la porta di uscita di sicurezza aperta dalla parte del distributore di benzina ’Bertelli’. Inoltre gli operatori hanno notato tracce evidenti dell’intrusione di qualcuno all’interno del supermercato In’s. Dopo un giro d’ispezione all’interno del negozio, le guardie hanno poi trovato il buco usato per l’intrusione.

Gli operatori sono rimasti sul posto per evitare altre ’visite’ indesiderate. La denuncia alle forze dell’ordine è scattata di conseguenza: il sospetto, come detto, è che i ladri abbiano usato un bambino per passare dal buco. La razzia aveva l’obiettivo di raccogliere alimentari con lo scopo, probabilmente, di sfamarsi.

In ogni caso verranno visionate le registrazioni delle telecamere per cercare di identificare i responsabili del furto nel supermercato. Nella stessa notte ci sono stati alcuni tentativi di intrusione in due case della zona, ma nessuna razzia è, per fortuna, andata a segno.