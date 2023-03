Ladri di monetine in azione: furto all’istituto comprensivo Manzoni

All’Istituto comprensivo ‘Alessandro Manzoni’ di Mesola sono state rubate le monete dei distributori automatici di caffè e merendine. L’episodio, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile e o ai responsabili del furto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, con il favore del buio, ignoti si sono introdotti nella scuola, dopo aver forzato una delle porte di accesso. Una volta all’interno si sono diretti verso le macchinette del caffè e delle merendine e, dopo aver scassinato il vano contenente le monete, si sono impossessati del contenuto. Una volta acquisito il bottino, si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Alla riapertura della scuola di ieri mattina per la ripresa delle lezioni, amara è stata la scoperta di quanto accaduto. Subito è stata presentata denunciata ai carabinieri della Stazione di Mesola che si sono recati presso l’istituto per effettuare un sopralluogo e raccogliere tutti gli elementi necessari all’avvio degli accertamenti volti a risalire al responsabile o ai responsabili del furto. Le indagini da parte degli uomini dell’Arma, infatti, avranno l’obiettivo di scoprire chi sia stato ad intrufolarsi all’interno della scuola, se sia stata una o più persone a compiere il fatto che ha comportato un danno all’istituto.

v.f.