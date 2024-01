Ladri di sigarette al bar. Raid dalla porta sul retro. Sparite cinquanta stecche

Sono entrati, hanno arraffato tutto quello che sono riusciti a trasportare e poi se ne sono andati. Nessuna traccia, né segni di effrazione. Il bottino del furto scoperto nella giornata di ieri in un bar di via Bologna, a Montalbano, è di circa cinquanta stecche di sigarette (per un valore di oltre 2.500 euro). Quando i gestori del locale se ne sono accorti, ormai non c’era più nulla da fare se non chiamare i carabinieri per il sopralluogo e per avviare le indagini. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando i baristi si sono resi conto delle ‘bionde’ sparite. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati da una porta sul retro, forse trovata aperta dal momento che non risultano segni di scasso o effrazione.

Una volta entrati nel bar, hanno avuto vita facile. Hanno raggiungo il loro obiettivo e si sono impossessati di quante più stecche di sigarette potevano, prima di farsi di nebbia nelle campagne circostanti. Agli investigatori dell’Arma rimane il compito di ricostruire l’accaduto e di cercare tracce dei autori del colpo-lampo.

f. m.