Ladri in azione in pizzeria Ma fuggono a mani vuote

Forzano la saracinesca, hanno la meglio sulla porta di ingresso ma poi si arrendono davanti alla cassa, fuggendo a mani vuote. Ha fruttato più danni che refurtiva il colpo messo a segno nella notte tra ieri e lunedì alla pizzeria al taglio ‘C’è pizza e pizza’ di via Garibaldi. I malviventi hanno agito con ogni probabilità nelle prime ore del mattino, quando il centro era ancora deserto e avvolto da una coltre di silenzio. Per prima cosa hanno sollevato la serranda con la forza, poi hanno distrutto la serratura della porta del locale. Una volta dentro, hanno puntato al registratore di cassa. Ma qui si sono fermati e se ne sono andati in fretta e furia, forse perché disturbati da qualcuno di passaggio.

"All’interno della cassa c’erano solo spiccioli, la vuotiamo ogni sera – spiega il titolare, Paolo Schiavi –. Addirittura lasciamo la chiave sopra il registratore, e non l’hanno toccata. Così come non hanno toccato un cellulare appoggiato lì vicino". Da qui l’ipotesi che i ladri siano stati infastiditi prima di riuscire a mettere le mani sui soldi. In ogni caso il danno resta, così come la rabbia per l’ennesimo colpo ai danni di un’attività commerciale. "È la seconda volta in pochi mesi – si sfoga Schiavi –. Fino a poco tempo fa queste cose accadevano una volta ogni tre o quattro anni. Oggi invece succede almeno una volta all’anno. Una frequenza che preoccupa". L’episodio è stato denunciato ai carabinieri e sono ora in corso tutte le indagini finalizzate a risalire ai responsabili.

f. m.