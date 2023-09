Ladri in azione in via Baluardi. Forzate porta e saracinesca. Sparite attrezzature dall’agenzia

Serranda sollevata, porta rotta e poi la razzia di dispositivi elettronici. Ha fruttato un bottino da cinquemila euro il colpo messo a segno nel weekend all’agenzia di comunicazione Modì Marketing di via Baluardi. Un colpo al cuore per uno dei responsabili dell’attività, Daniele Botti, il quale rivendica e conferma la propria scelta di rimanere a Ferrara (e in quella precisa zona) per portare avanti la propria attività, nonostante la situazione in cui da tempo versa quell’angolo di centro storico. "Abbiamo scelto il centro – spiega Botti in un lungo post su Facebook – che oggi più che mai si svuota in un lento ma inesorabile declino dettato dalla crisi del nostro Paese e della nostra città. Non porteremo nessun alibi con noi, ci rimboccheremo le maniche e ricominceremo da dove abbiamo iniziato, con le idee che sono molto più forti di tutta l’attrezzatura del mondo". Conclude poi con una richiesta. "Fate tutto quello che si può per rendere via Baluardi un posto migliore – è l’appello – Noi lo facciamo da sei anni, da quando ci siamo trasferiti qui, dando lavoro a decine di persone under 30 e mettendo a disposizione un luogo di lavoro decisamente fuori dagli schemi per una piccola città come Ferrara, rendendo viva una via che sembra dimenticata da Dio pur essendo in pieno centro storico".

Al di là dell’amarezza delle vittime, rimane la cronaca dell’ennesimo furto che si consuma in città. I malviventi hanno agito con il favore della relativa tranquillità del fine settimana. Difficile al momento stabilire con certezza se abbiano colpito nella notte tra sabato e domenica o in quella tra domenica e ieri. Certo è, che ad accorgersene è stato lo stesso Botti, arrivato ieri mattina per aprire la sede dell’azienda. Giunto in via Baluardi ha notato la serranda sollevata. Non ci è voluto molto a capire cosa fosse successo. Dietro la saracinesca, la porta d’ingresso scassinata. Una volta entrati nella sede dell’agenzia, i malviventi hanno puntato al materiale elettronico e sono scappati con monitor, macchine fotografiche e altre attrezzature tecnologiche. Il tutto, si diceva, per un valore complessivo di circa cinquemila euro. Alla Modì Marketing sono arrivati gli agenti della scientifica della polizia di Stato, per eseguire i rilievi e raccogliere tutti gli elementi per avviare le indagini sull’ennesima razzia.