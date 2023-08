Ladri in azione in via Cedri "Bottino da 40mila euro"

Inferriate divelte e una manciata di secondi per raggiungere la cassaforte e svuotarla. Colpi lampo e messi a segno in sequenza in una zona già più volte colpita, approfittando dell’assenza dei proprietari per le vacanze. I ladri hanno agito sabato mattina nella zona tra via dei Cedri e via della Siepe. In pochi minuti hanno ‘visitato’ sei abitazioni. In un paio di case il colpo è andato a monte a causa della presenza degli abitanti. In altre, invece, i banditi sono andati a segno, intascando bottini di un certo valore. Come nel caso di Massimo Cavallaretti, residente in via dei Cedri.

Quella mattina era al mare e i ladruncoli hanno approfittato della sua assenza per svaligiargli la villetta. "Hanno tagliato le inferriate e sono entrati – racconta –. Sono andati direttamente al primo piano dove c’è la cassaforte. In un attimo l’hanno aperta e hanno rubato tutto. Sono spariti orologi di valore e gioielli, per un valore di oltre quarantamila euro". E Cavallaretti non è l’unico ad avere ricevuto la visita dei ladri. Stessa sorte è toccata anche ad altre abitazioni, tutte nella zona e nella stessa fascia oraria, in pieno giorno. "Questa è una zona tranquilla, ma non è la prima volta che rubano negli appartamenti – spiega il padrone di casa –. Questa è una zona facilmente presidiabile. Basterebbe installare un paio di telecamere che potrebbero fungere da deterrente per i malintenzionati e facilitare il lavoro delle forze dell’ordine. Sono pronto anche ad avviare una raccolta firme nel quartiere per far sentire la nostra voce". A indagare sui furti di via dei Cedri è la polizia di Stato, intervenuta sul posto anche con gli agenti della scientifica al fine di raccogliere eventuali impronte o altre tracce lasciate dai banditi.

I furti rimangono una piaga difficile da sradicare, oltre ad essere tra i reati più fastidiosi per chi ne rimane vittima. Nonostante siano ancora oltre la metà del totale degli illeciti denunciati sul territorio, i numeri dell’ultimo semestre parlano però di un sostanziale calo degli episodi di questo genere rispetto allo stesso periodo del 2019, primo anno precedente alla pandemia e quindi punto di riferimento per un raffronto. Per quanto riguarda il capoluogo, il dato complessivo dei furti parla di una diminuzione del 25% tra il primo semestre del 2023 e lo stesso periodo del 2019. Si è passati dai 1.954 episodi di quattro anni fa ai 1.489 di oggi. Entrando invece nello specifico, per quanto riguarda i colpi in casa lo scostamento è di circa trenta unità. Si è infatti scivolati dai 204 del 2019 ai 173 di quest’anno.

f. m.