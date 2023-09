Ladri in fuga a Cento: fumo da una casa, era un ladro

Ladri in fuga lunedì sera a causa del fumo. E’ il singolare episodio accaduto in una via del quartiere di Penzale, attorno alle 20.30, in uno dei palazzi della zona. Qualcuno era riuscito a forzare le inferriate di una finestra a pianterreno per poi introdursi all’interno dell’appartamento ma ecco la sorpresa. Il fumo che si sprigiona dall’interno, annebbia tutto e fuoriesce con una densa coltre che ha spaventato il malintenzionato che si è dato alla fuga. Un tipo di dispositivo che solitamente è utilizzato per i negozi. Il fumo però ha messo in allarme anche gli altri inquilini, che pensando a un incendio, hanno giustamente chiamato l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i militari della Compagnia Carabinieri di Cento.

l. g.