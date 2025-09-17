Ladri in gioielleria: bottino di centomila euro

La scorsa notte, verso l’una circa, è stato messo a segno un furto ai danni della gioielleria "Blue Spirit", per un valore della refurtiva stimato in circa centomila euro. Per entrare nel negozio, che si trova all’interno del centro commerciale "Le Valli" di Comacchio, i ladri dopo aver forzato la porta d’ingresso del grande complesso commerciale, si sono diretti verso la gioielleria, in quel momento chiusa da una saracinesca, e raggiunto il loro obiettivo per entrare l’hanno tagliata utilizzando un flessibile a batteria. Sicuramente sapevano dove andare e molto probabilmente avevano studiato il colpo dopo giorni e giorni nei quali avevano messo a punto ogni mossa.

Una volta all’interno della gioielleria "Blue Spirit", senza pensarci troppo hanno spaccato le vetrine triangolari poste sul banco e arraffato anelli, collane e ogni altro tipo di monile, principalmente in argento, poiché erano quelli messi in mostra nella maggior parte, ma oltre a questi sono stati rubati, seppur in proporzione minore, anche oggetti in oro. All’apertura della porta è scattato l’allarme e per primo sul posto è giunto un addetto alla vigilanza privata, che resosi immediatamente conto dell’effrazione avvenuta, ha chiamato i Carabinieri della Compagnia di Comacchio, giunti tempestivamente sul posto. Forse proprio l’accensione dell’allarme non ha consentito ai ladri di arraffare un maggior quantitativo di gioielli, dileguatisi prima del sopraggiungere dei militari. Sull’episodio che ha colpito la gioielleria "Blue Spirit" sono in corso le indagini, l’esercizio commerciale oltre all’ingente somma del bottino dovrà anche provvedere a rifare le teche in vetro che contenevano i gioielli, quindi il danno è decisamente molto consistente.

La stessa gioielleria nello scorso mese di novembre era stata già oggetto di un altro furto in pieno giorno e con un’abile tecnica: mentre un cliente si fingeva interessato ad alcuni dei gioielli esposti, un complice provvedeva a rubarne altri.

Un piano molto ben congegnato che tuttavia non aveva fruttato molto ai due ladri, e neanche troppi danni fortunatamente alla stessa gioielleria, mentre con la spaccata della notte fra lunedì e martedì, oltre all’ingente bottino sottratto, notevoli sono i danni causati dai ladri nell’irruzione.

