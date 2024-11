Ladri scatenati razziano il pollaio

Nell’epoca delle cyber spie, dei trojan nei telefoni messi all’insaputa dei possessori ed altri sistemi ancor più tecnologici per spiarci, o forse anche derubarci, esistono ancora i ladri di polli? Purtroppo sì lo ha sperimentato, e la razzia è di alcuni giorni fa nel suo pollaio, e non è stata neanche stata la prima, l’ottantatreenne Delvino Bulgarelli (foto) che risiede a Mezzogoro, di Codigoro. Qualche mattina fa andando a portare da mangiare nelle galline che alleva grande il dolore nel constatare che almeno una ventina di loro erano state portate via da qualche ignobile ladro. Delvino acquista i pulcini che poi alleva con tanta passione ed attenzione accudendoli ogni giorno e nutrendoli solo con cereali, perchè crescano sani e, come dice, "belli e liberi di ruspare tutto il giorno come si faceva un tempo".

Una vita quella di Bulgarelli spesa per gli animali poiché nella stragrande maggioranza della sua esistenza si è dedicato alla cura ed all’allevamento delle mucche presso una vicina stalla. "Tanta è la sua generosità che spesso lo si vede per il paese di Mezzogoro a chiedere chi vuole un pò delle uova che gli hanno donato le galline - afferma il figlio Daniele - ma purtroppo è stato vittima anche recentemente di altri furti sempre di polli. Non è tanto il valore di quello che hanno rubato, se qualcuno ha bisogno di qualche gallina, perchè non ha nulla da mangiare me le chieda e gliele regalo. Ma per favore non facciano più questi dispetti a mio padre perché si dispera e non riesce a comprendere, perché ci possa essere una simile cattiveria nelle persone, soprattutto se paragonata alla passione che ci mette nell’allevare i polli. L’ho visto talmente dispiaciuto che gli si è rigato il viso con le lacrime anche perchè - prosegue Daniele - per lui arrivare presso il pollaio dove conta di trovare quelle galline viste crescere da pulcini, quasi vuoto gli fa provare tanto dolore e tristezza. Mi spiace molto che le persone buone a volte rischino di rimanere schiacciate dalla cattiveria di chi non ha né cuore - conclude Daniele Bulgarelli - e neanche un pochino di rispetto per le persone che hanno speso una vita a lavorare e adesso si divertono a passare il loro tempo ad allevare i polli, sperando che nessuno glieli rubi mai più".

cla. casta.