Ladri senza scrupoli. Rubato un defibrillatore: "Un colpo per la comunità"

I ladri ormai non risparmiano più nulla. Nemmeno quei dispositivi che possono salvare una vita. E scrupoli non ne ha sicuramente avuti il malvivente che si è impossessato del defibrillatore installato nella colonnina alla Porta degli Angeli, lungo le mura. Un gesto che va a colpire non un semplice oggetto, ma uno strumento che dietro di sé ha l’impegno di molti per garantire un presidio messo a disposizione della comunità nel nome della tutela della salute di tutti. Una volta scoperto il furto, che di fatto rende inservibile la colonnina salvavita, tra i primi a intervenire per stigmatizzare l’accaduto è l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti.

"Un fatto increscioso e di grande inciviltà – ha dichiarato –. Rubare un defibrillatore significa non avere rispetto per le vite che potrebbero essere salvate in caso di emergenza. Come Comune abbiamo già provveduto a segnalare l’episodio alla polizia locale e a sporgere denuncia contro ignoti per questo gesto scellerato". L’apparecchiatura, installata lungo le mura all’altezza della Casa del Boia, fa parte delle oltre trenta donate al Comune da associazioni e attività locali che hanno aderito al progetto ‘Ferrara Città Cardioprotetta’, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Ausl, per dotare il territorio ferrarese di una rete di defibrillatori ad uso pubblico.

"Questo atto – prosegue l’assessore Coletti – ci indigna profondamente perché colpisce la sicurezza della nostra comunità. Rubarlo significa mettere a rischio la salute e la vita delle persone. Collaboreremo alle indagini affinché si faccia luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile e ci prodigheremo al massimo per riposizionare al più presto il prezioso dispositivo. Ferrara è una città sensibile e solidale, questo furto va contro i valori che hanno sempre contraddistinto la cittadinanza". Il defibrillatore, conclude Coletti, "è uno strumento essenziale, che se usato in maniera tempestiva può triplicare le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco".