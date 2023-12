Ladri si fingono agenti immobiliari. L’agenzia: "Attenti, non siamo noi"

Finti agenti immobiliari in giro per rubare spacciandosi per una nota e accreditata agenzia del territorio. È successo nei giorni scorsi a Bondeno dove un’anziana, che vive sola, ma fortunatamente sufficientemente lucida per lanciare l’allarme, si è trovata alla porta di casa due donne che si sono spacciate per collaboratrici dell’agenzia immobiliare Costa. Con questa scusa volevano entrare e, in un primo momento, a quanto pare, ci sono riuscite. Il furto e quanto realmente abbiano rubato è ancora in fase di verifica, ma l’episodio di qualcuno che si spaccia per agente immobiliare della nota agenzia di Bondeno, purtroppo non è il primo del genere. Tanto che l’agenzia, che da sempre, per chi la conosce, è una certezza e una garanzia di serietà, ha deciso di non perdere tempo e di lanciare la segnalazione. "Purtroppo uno dei nostri clienti è stato vittima di uno spiacevole evento – ha segnalato l’agenzia Costa –. Due donne, spacciandosi per nostre collaboratrici, si sono introdotte nella sua abitazione e l’hanno derubato. Vi preghiamo di informare quante più persone possibili di stare attenti e di informare immediatamente i carabinieri". Da qui la precisazione e un appunto da diffondere nella chiarezza: "L’Agenzia Costa – spiega la titolare Patrizia Costa – è composta da due persone ovvero da me e da Sveva Malavasi. Nel caso vi fossero delle collaborazioni con agenzie esterne, vengono sempre accompagnate da noi".

È dunque necessario, sempre di più, non fidarsi di chi non si conosce. Le strategie messe in atto dai malintenzionati, che tentano di colpire soprattutto le persone anziane, fragili e sole, sono molteplici. Di fronte anche al ben che minimo dubbio è necessario contattare i carabinieri che, oltre ad intervenire, sono sempre disponibili ad ascoltare e a dare le giuste indicazioni per difendersi dalle truffe. Proprio i carabinieri del comando provinciale di Ferrara, raggiungendo tutti i Comuni e anche le più piccole delle frazioni, hanno stilato e diffuso un vademecum contro le truffe, di quasi sessanta punti. Mette in guardia contro queste situazioni, dà indicazioni per come evitare truffe, raggiri, furti indicando anche semplici accortezze per non fare entrare in casa gli sconosciuti e chi dà adito a sospetti. Serve sensibilizzazione e conoscenza, anche se per chi è molto anziano e vive solo non è sempre facile destreggiarsi. Per questo serve la collaborazione di tutti ed è importante segnalare, denunciare, comunicare, affinché chi tenta di truffare o rubare sia affidato alle forze di polizia competenti e alla legge.