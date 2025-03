Ladri su commissione nei campi. Sparisce un trattore d’epoca

Via Binda 20, Massafiscaglia, aperta campagna. E’ il teatro nel quale è andata in scena una banda di professionisti, i ladri di trattori. Che hanno fatto un salto in avanti, in azione su commissione. Hanno portato via un trattore d’epoca, un Sametto 22 hp del 1961. Un colpo sul velluto, studiato nei dettagli. Basta scorrere i fotogrammi del raid.

Sono entrati in azione di notte, con assoluta calma, sangue freddo. Hanno acceso molto probabilmente con una batteria un trattore International. L’hanno quindi spostato, per creare un corridoio dal quale far uscire il modello d’epoca. Di nuovo, hanno fatto scoccare la scintilla con la batteria e, una volta acceso il motore, l’hanno caricato su un mezzo di trasporto, un camion oppure un carro attrezzi. E sono spariti.

"Quando è successo esattamente? Non lo sappiamo", racconta Nicola Pierlorenzi, 72 anni, residente a Rovigo, proprietario di un fazzoletto di terra a Massafiscaglia dove coltiva la campagna usando metodi naturali, si chiama agricoltura green. Una laurea in giurisprudenza, l’altra al Dams di Bologna, la terza nella facoltà di Scienze Politiche di Padova, ha studiato per amore della cultura. "Non vado ogni giorno in quel podere, era almeno una settimana che mancavo – riprende –. L’altro giorno ho fatto l’amara scoperta. E’ un trattore d’epoca, finirà in qualche mercato parallelo, lì verrà venduto. Forse me lo troverò davanti in un raduno di mezzi del passato".

Il passato è un po’ la sua passione. Ha una collezione di cento fucili, da quelli usati dai banditi sardi a pietra focaia a quello a pompa in dotazione ai poliziotti americani. Nel garage ci sono auto e moto d’epoca, un modello della Vespa identico a quello che abbiamo visto sfilare attorno alla fontana nella Dolce Vita, girava Federico Fellini. In una teca ci sono alcuni orologi da panciotto, uno è grande come il fondo di un bicchiere. Il valore del trattorino, sotto i 10mila euro. Una conferma che dietro il colpo c’è un mandante. "Avrebbero potuto portare via l’altro trattore che vale molto di più, evidentemente non interessava ai ladri. Il valore ’affettivo’ del trattorino per me è comunque alto, ci tenevo molto".

Pierlorenzi ha presentato denuncia ai carabinieri, c’è un filo di speranza. Che le ricerche diano esito positivo. Poi torna alla notte dei ladri. Hanno aperto il portone che si affaccia sulla strada, poi quello dove sono custoditi i trattori. "Possiedo questo podere da sette anni, non era mai successo niente. Evidentemente mi hanno tenuto d’occhio, hanno visto quel trattore. E si sono mossi".

Con calma, appunto. Per riuscire a spostare il primo mezzo e caricare quello d’epoca devono avere impiegato alcune ore. Indisturbati nel silenzio della campagna di Massafiscaglia. "La prima casa, quella più vicina di trova a un chilometro" precisa. E adesso? "Limeranno la matricola, cambieranno la targa. O lo rivendono a qualche collezionista, oppure usano i pezzi, li piazzano da qualche parte". Il mezzo per le sue dimensioni ridotte, viene usato per attraversare i filari dei frutteti. "Non uso diserbanti, lascio che l’erba cresca. Il trattorino mi serve per il frutteto, dove cresce ha una specialità di pere ‘antiche’. Certo non posso comprarne un altro, a questo punto è troppo alto il rischio che faccia la stessa fine".