Ladro scoperto, in tasca aveva un coltello

Un furto sventato dagli agenti della polizia locale, che ha portato anche alla denuncia del protagonista della vicenda, un uomo di 60 anni pluripregiudicato. Il fatto è accaduto in pieno centro, nella tarda mattinata di venerdì. La pattuglia della polizia locale che in quel momento stava transitando per corso Porta Reno per un servizio di controllo del territorio è stata allertata dal personale di un supermercato, che ha segnalato la presenza di un uomo – fra l’altro noto perché aveva già commesso furti all’interno della stessa attività – che aveva appena sottratto alcuni generi alimentari. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno fermato e perquisito il 60enne, ritrovato in possesso di un coltello a serramanico successivamente sequestrato. Condotto al comando per via Tassoni, l’uomo è stato denunciato dopo che a suo carico sono emersi numerosi precedenti per reati tra cui furto, danneggiamento e rapina. “Ringrazio gli agenti" dice il vicesindaco delegato alla Sicurezza Nicola Lodi.