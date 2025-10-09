Ladro seriale di nuovo in manette. Sorpreso a rubare al supermercato. Terzo arresto in quattro giorni

Non c’è due senza tre. È proprio il caso di dirlo per il 23enne arrestato lunedì dai carabinieri per un furto in un supermercato. Si tratta infatti dello stesso giovane catturato venerdì notte dopo un colpo in un negozio di Cento e, di nuovo, sabato mattina per una rapina in un supermercato della città, commessa subito dopo essere stato rilasciato dal tribunale che lo aveva giudicato per il primo episodio. L’ultimo episodio della serie risale a lunedì mattina, quando tra le corsie di un supermercato di Cento lo stesso 23enne è stato notato aggirarsi con fare sospetto. Tale atteggiamento non è sfuggito a un addetto alla vigilanza che, senza perderlo mai di vista, ha avvertito il 112. Sul posto sono quindi arrivate le pattuglie che, una volta raggiunto il parcheggio del centro commerciale, hanno notato il giovane uscire dal retro del magazzino, inseguito da un addetto alla sicurezza.

I militari lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento, recuperando la refurtiva che nel frattempo il ragazzo aveva gettato per rendersi la fuga più agevole. Il bottino era composto da generi alimentari per un valore di 300 euro. Ma non era tutto. Alla perquisizione il 23enne è stato trovato in possesso di una smerigliatrice e di una levigatrice, attrezzi di cui non ha saputo giustificare il possesso. Svolti ulteriori accertamenti sull’identità del ragazzo è emerso essere destinatario del provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Cento (emesso nel novembre dello scorso anno della questura), perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso. Lo straniero è stato dunque arrestato per tentato furto, ricettazione e per la violazione del foglio di via obbligatorio e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata di ieri, il tribunale ha convalidato l’arresto è disposto l’obbligo alla caserma carabinieri di Pieve di Cento, rinviando l’udienza al 28 ottobre prossimo per entrare nel vivo del processo.

Il 23enne, come anticipato, non è nuovo a questo tipo di vicende, in quanto già arrestato venerdì dai carabinieri di Cento perché sorpreso dopo un furto in un negozio di abbigliamento. Non contento, il giovane è stato nuovamente arrestato, questa volta sabato mattina dagli uomini della questura, poco dopo essere uscito dal tribunale e aver patteggiato la pena per il furto commesso il giorno prima nella città del Guercino. Le accuse mossegli dalla polizia erano di rapina impropria (poi in aula riqualificata in furto) in quanto, dopo aver rubato generi alimentari da un supermercato di viale Cavour, ha minacciato il responsabile dell’esercizio che aveva tentato di fermarlo.