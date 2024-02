L’affaccio ferrarese sull’Africa. I commerci valgono 87 milioni. Traina l’export di macchinari

Quasi novanta milioni di euro. è questo il valore degli affari che la nostra provincia, al momento, ha con l’Africa. Un passo indietro. La strategia dell’Italia sul continente africano, ora, ha per lo meno una cornice: il Piano Mattei. L’altro giorno, il premier Giorgia Meloni ha incontrato 25 capi di Stato per presentare i contenuti di quello che, sulla carta, mira a costruire un partenariato strategico fra il nostro Paese e l’Africa. Nelle intenzioni dell’esecutivo, c’è anche quella di rafforzare gli scambi commerciali con il Continente. Ebbene, quanto valgono per le imprese estensi questi interscambi? Per capirlo abbiamo analizzato i dati del centro studi della Camera di Commercio. Il macro dato, come detto in premessa, è che gli interscambi ammontano complessivamente a poco meno di novanta milioni di euro (dati 2022). Quello africano è un mercato che rappresenta il 3,1% dell’export della nostra provincia, che complessivamente sull’export cuba quasi tre miliardi. In questo senso, a farla da padrone è l’Egitto, con 21 milioni di export pari allo 0,8% del totale. Seguono l’Angola (0,5%), l’Algeria (0,3%) e il Sud Africa (0,3%). Il punto massimo raggiunto in termini di export è stato il 2015. Il valore delle esportazioni, nove anni or sono, ha raggiunto una vetta di 107 milioni di euro. Una cifra davvero imponente. Il trend, poi, ha registrato un progressivo calo. Dopo il crollo del 2017 e 2018, poco più di 73 milioni, un segnale di rialzo si è registrato invece nel 2019, con un valore di esportazioni che – stando ai dati dell’istituto camerale – è tornato ad attestarsi attorno agli 84 milioni. Il contraccolpo del Covid, poi, è stato pesante. Da un anno all’altro i valori sono calati di quasi dieci milioni (nel 2020). L’anno successivo, nel 2021, il rimbalzo è stato evidente: siamo tornati sopra la quota dei cento milioni. Il 2022 registra ancora un’altra flessione, attorno a agli 87,4 milioni di euro. I valori delle importazioni, sono invece molto più contenuti.

Basti pensare che, il valore più alto, è stato raggiunto nel 2022 con sei milioni di euro. Il minimo è invece stato toccato nel 2016 con 3,5 milioni di euro.

La merce. In termini di esportazioni sono i macchinari a impieghi speciali a farla da padrone. Nel 2022, il valore dell’export in questo comparto ha raggiunto i 42,3 milioni. Per sostanze e prodotti chimici siamo a 15,4 milioni di euro, mentre sui prodotti trattamento rifiuti e risanamento il valore dell’export ammonta a poco più di otto milioni di euro. Sul fronte dei prodotti agricoltura, pesca e silvicoltura il valore complessivo delle esportazioni, due anni fa, ammontava a 5,2 milioni di euro. Poco meno di 3,5 milioni valgono invece le esportazioni di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti per la lavorazione di minerali non metalliferi. Da ultimo, appena sotto i quattro milioni è valso l’export nel 2022 per quanto riguarda i mezzi di trasporto