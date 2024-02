L’affido al canile costa caro. Chi rinuncia paga 500 euro

Cani lasciati per scelta. Abbandoni volontari per i più disparati motivi, tra le mani di un agente di polizia locale invece che su una strada. Il proprietario non li vuole più e li consegna volontariamente, invece di abbandonarli, perchè vengano portati in canile pagando una somma simbolica. Storie tristi ma vere, Ebbene, la giunta municipale di Bondeno, dal primo gennaio scorso, ha deciso di raddoppiare la cifre simbolica che era prevista dal regolamento comunale, dai 250 euro precedenti agli attuali 500 euro. E’ la delibera per chi rinuncia alla proprietà di un cane. Ornella Bonati, l’assessore che ha la delega alla tutela degli animali, ci ha pensato a lungo e ancora riflette: "E’ un modo per sensibilizzare le persone ed evitare le rinunce facili – spiega - . Ci sono casi in cui le persone rinunciano troppo facilmente al loro cane. Chi sceglie e decide di avere un cane nella propria casa, deve sapere che apparterrà al suo nucleo famigliare. Anche se si ammala, anche se diventa anziano. E’ un componente della famiglia. Gestire un animale è impegnativo, ma non si può rinunciare quando insorge un problema che poteva essere previsto". Da qui un appello: "Studiate, cercate di capire una razza – sottolinea la Bonati – prima di prendere un cane che rischiate di non riuscire a gestire. Informatevi sulle sue caratteristiche e se siete in grado di educarlo e di gestirlo". L’indicazione dell’assessore muove sui passi anche di un dato diffuso: purtroppo nei canili finiscono spesso ad esempio pit bull e rottweiler per colpa di chi si accorge, troppo tardi, di non riuscire ad educarli a passeggiare e a vivere serenamente in famiglia. Li portano a passeggio e si accorgono che sono impegnativi per padroni che non sono idonei a gestirli. Troppo tardi. Una cosa che non è da fare. Bisogna pensarci prima. Ecco dunque che invece li cedono e l’amministrazione comunale a quel punto non lascia il cane solo". Ci sono anche tante storie che rivelano l’umanità alla quale la delibera di giunta ha deciso di far fronte: "Succede, come è avvenuto – spiega l’assessore - che purtroppo il proprietario del cane muoia e che i parenti, spesso lontani, non abbiano modo di occuparsene. Accede anche che le famiglie siano realmente indigenti e che non abbiano il danaro sufficiente.

Claudia Fortini