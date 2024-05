L’affondo di Pambianchi: "Strade disastrate e piene di buche"

"Il sindaco inauguratore Bertarelli si vanta di avere fatto tante opere e di avere trasformato Lagosanto, ma vogliamo cercare di capire bene quello che ha e non ha fatto". Lo dice il candidato Andrea Pambianchi della lista "Lagosanto che si muove", che indica come ci sia una nuova segnaletica "un bel vedere, ma il paese ha le strade piene di buchi". I marciapiedi in fase di decadimento, "disastrati" e sulle scuole di via Roma "che si vanta di aver finito, ha costruito un impianto inutile e costoso al centro fra le due scuole, nel cortile, mai utilizzato ed inutilizzabile". Critiche anche sui giardini "o meglio, la trasformazione del parco della Pace, con costi di manutenzione elevati, riducendo il verde a puro ornamento, e cementificando i percorsi". Denuncia ancora come "il sindaco inauguratore" abbia tagliato le piante della via del Sale "distruggendo un bene pubblico, tagliando senza competenza, come ogni sprovveduto può fare, distruggendo l’ecosistema esistente, con effetti irreparabili". Afferma che Bertarelli abbia usato il trattorino del comune per tagliare il verde e si chiede se sia stato eletto "per fare il sindaco o il giardiniere". Accuse di aver chiuso le consulte di frazione di Marozzo e Vaccolino, ignorando e non essendo interessato alle loro esigenze. "Il tocco finale – continua Pamabianchi – è l’elargizione a diverse associazioni del paese, in previsione del voto, di contributi per le loro attività istituzionali, non si sa con quale criterio, per quali interventi e per quale ragione". Pambianchi definisce un modello perdente la Sagra della fragola, "decaduta come i rapporti fra le associazioni". Lo rimprovera di aver chiuso ogni spazio per il confronto e la discussione, la sala ex pescheria e di non consentire l’utilizzo degli spazi pubblici.