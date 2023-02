Andrea Melotti, responsabile regionale delle guardie zoofile, cosa succede quando degli amici a quattro zampe si dimostrano violenti?

"Il servizio veterinario dell’Ausl si incarica di valutare la loro aggressività".

In che senso?

"Valutano se il comportamento violento è normale, cioè se la situazione in cui si verifica fa parte degli istinti e atteggiamenti di un animale; oppure se il comportamento violento è patologico".

E nel caso peggiore in cui non sia possibile recuperare il ’morsicatore’?

"Di certo non si parla di abbattere un animale, ma, al massimo, viene dato in custodia al canile. Certe pratiche violente verso gli animali non sono quasi più contemplate".

E nel caso l’aggressività sia considerata normale?

"Dopo la perizia da parte degli esperti, l’animale viene sottoposto a un percorso di formazione e rieducazione. Questo per far sì che possa tornare alla normalità. In ogni caso per correttezza è sempre meglio sentire il servizio veterinario, perché sono loro in prima linea in queste vicende".