L'agguato a don Giovanni Minzoni a Argenta: "Racconteremo le ultime ore"

Questa sera alle 21 nel Teatro dei Fluttuanti di Argenta si terrà la lectio magistralis del professor Alberto Melloni dal titolo "Attendo la bufera, gli agguati a don Giovanni Minzoni", evento culturale che inaugurerà il convegno "Don Minzoni nel centenario della morte", organizzato per approfondire e indagare i numerosi aspetti della vicenda minzoniana. Il convegno continuerà dalle 9 alle 13 del giorno successivo con gli interventi di Alberto Preti (Università di Bologna), Mirco Carrattieri (Liberation Route Italia), Silvia Bianciardi (Università eCampus), Michele Marchi (Università di Bologna), Andrea Baravelli (Università di Ferrara), Paolo Veronesi (Università di Ferrara) e Giorgio Vecchio (Università di Parma). Domenica 1° ottobre si terrà, nel contesto del programma del centenario della morte di don Minzoni, una giornata di memoria, approfondimento e studio sulla figura dei cappellani militari. Dal 18 febbraio 1918 Don Minzoni fu infatti nominato tenente cappellano del 255° Fanteria, il reggimento dispari della Brigata Veneto durante la Prima guerra mondiale. Un’esperienza per lui fondamentale, come raccontato da lui stesso nei diari e nelle memorie, e durante la quale si distinse per dedizione e coraggio venendo decorato con undici medaglie al valore. La giornata sarà inaugurata alle 11 dalla messa celebrata nel duomo di San Nicolò di Argenta dall’ordinario militare monsignor Santo Marcianò. Dalle 15 proseguirà con il convegno "La figura del cappellano militare: da don Minzoni a oggi": un pomeriggio di studi nella sala San Lorenzo.