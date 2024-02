L’aglio dop conquista gli Usa

L’aglio di Voghiera dop alla conquista del mercato statunitense. La passata di pomodoro Mutti, azienda leader del settore dei trasformati, è aromatizzata con l’aglio prodotto nel territorio compreso tra i comuni di Voghiera, soprattutto, ma anche Portomaggiore e Masi Torello e commercializzata negli Stati Uniti. Sull’etichetta della lattina compare in bella vista il nome garlic (cioè aglio) di Voghiera. "Siamo molto contenti della collaborazione tra la Mutti e i produttori di aglio – commenta il vicesindaco di Voghiera, Isabella Masina – prodotto certificato. Ha ottenuto l’ok dal Consorzio dei produttori e dal Ministero, per la passata. E’ un settore in grande espansione, sono in corso, ma per ora solo sul mercato nazionale, collaborazioni anche con Zironi e Virzì. Ringrazio il Consorzio dei produttori, in particolare il presidente Simone Bacilieri".