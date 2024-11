Lagosanto, Bulgarelli punta alla Regione: "Ascolterò le comunità"

"Educare al futuro, proteggere il presente: una di voi". È questo il motto che caratterizza la campagna elettorale di Alessia Bulgarelli, assessore del Comune di Lagosanto, candidata della lista ‘Lega Salvini Premier’ al Consiglio regionale. "Mi presento non solo come assessore, ma come una cittadina profondamente legata alla nostra Emilia-Romagna – spiega –, pronta a mettersi in gioco per rappresentare le voci, i bisogni e i sogni della nostra comunità" e ha deciso di candidarsi "per dar vita a una politica che rispecchi davvero le esigenze di chi vive, lavora e costruisce ogni giorno il futuro di questa regione. È arrivato il momento di riappropriarci del nostro territorio e delle nostre risorse, di garantire servizi efficaci e dignitosi e di far sentire la voce delle comunità dimenticate". Tra le priorità della candidata, la sanità, da "riportare al centro dell’agenda politica, garantendo a ogni cittadino l’accesso a cure di qualità, in tempi dignitosi e senza discriminazioni di territorio". La disabilità, impegnandosi ad abbattere "le barriere, fisiche e sociali". E ancora, la necessità di prevenzione, sicurezza e infrastrutture idrauliche per affrontare alluvioni e dissesto idrogeologico, e l’istruzione "vera spina dorsale di una società sana e prospera".