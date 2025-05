Lagosanto mattatore al Capitello, nella serata del Palio Junior

Per la prima volta il Palio Junior disputatosi nel campo della Polisportiva Capitello a Codigoro è stato vinto da Lagosanto, che ha piazzato anche una seconda squadra al terzo posto. La classifica finale vede dopo i vincitori con 83 punti, la squadra Codigoro 73 punti (viola), Lagosanto 64 (verde), Pontelangorino 60 (rosso) e Codigoro (blu 56 e giallo 50). L’ottava edizione, organizzata oltre alla Polisportiva, dall’Avis col patrocinio del comune di Codigoro, si conferma in tutta la sua energia positiva fatta di sano agonismo e divertimento fra i ragazzi delle scuole medie che si sono confrontati in 13 giochi fra quelli nel campo e all’interno della piscina. Il pubblico ha partecipato tifando per i propri beniamini e la manifestazione è stata presentata con la consueta bravura da Enrica Naldi e Fausto "Fuffi" Finessi.

Infine molto toccante il ricordo di Maurizio "Mizzi" Benedetti, alla presenza della vedova e del figlio. Completano la bellissima giornata la bravura e sportività dei capitani non giocatori, la grande capacità di allestire e rimuovere i materiale per i giochi del gruppo e le squisite proposte culinarie dello staff che gestiva la cucina. Oltre alle coppe ai primi classificati, a tutti i partecipanti la t-shirt donata dall’Avis, mentre la Polisportiva Capitello ha messo al collo una medaglia ricordo per tutti. Infine l’attivissimo Spal Club di Codigoro per festeggiare la salvezza della squadra biancazzurra ha regalato gadget a tutti i partecipanti, arbitri e factotum.

cla. casta.