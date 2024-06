Lagosanto svela la nuova giunta

Si riunirà domani sera alle 21 il primo consiglio comunale di Lagosanto, dopo la consultazione elettorale che ha riconfermato sindaco Cristian Bertarelli con una schiacciante vittoria. Fra le fila dei vincitori c’è una defezione, poiché la neoeletta a consigliere comunale Lucilla Bigoni si è dimessa ed al suo posto subentrerà Giulia Rolfini. Nel "toto giunta" è certa la riconferma del vicesindaco Giacomo Esposito a sport, turismo e Protezione Civile e si vocifera anche delle riconferme di Emanuele Soncini, anche ingegnere ai lavori pubblici e politiche abitative, come Patrizia Orlandini alla sanità e pari opportunità. Si parla anche come new entry della presidente della Pro Loco, eletta in consiglio, Doriana Doria, che aveva illustrato durante la campagna elettorale tante idee per una consulta delle associazioni di volontariato e tante modalità per migliorare sempre più il prezioso apporto del volontariato alle iniziative del Comune.

"Considero la minoranza – spiega il primo cittadino – come una componente in più per la crescita di Lagosanto e con loro spero si possano condividere quelle scelte sulle quali potremo e dovremo fare fronte comune, nell’interesse primario di tutta la nostra comunità".

"Andrea Pambianchi e Roberta Bigoni saranno i due consiglieri della lista di sinistra, con la Bigoni che è coordinatrice di cardiologia e riabilitazione cardiologica all’ospedale del Delta. "Faremo un’opposizione costruttiva – afferma Pambianchi –, per noi la sanità, anche grazie a Roberta, sarà sempre un obiettivo primario inteso come l’attenzione particolare all’ospedale di Lagosanto. La salvaguardia della sanità e del nosocomio laghese non riguarda solo i cittadini laghesi, ma di tutto il territorio Deltizio. Se ci sono delibere giuste le voteremo e se non le reputiamo tali non lo faremo, quello che ci preme è il bene comune".

Per la coalizione di centrodestra entrerà in consiglio Gianluca Bonazza, che afferma che "la sanità è sempre stata fra gli obiettivi principali, nessuna pregiudiziale o un’opposizione preconcetta, ma una valutazione argomento per argomento, per il bene della comunità laghese che sarà sempre la nostra stella polare".

c.c.