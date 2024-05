L’agricoltore e il suo ufficio a cielo aperto

I giovani reporter della 3B della scuola Boiardo si cimentano con un tema di grande attualità, l’agricoltura e in particolare il settore dell’ortofrutta. I cronisti sono seguiti dalla prof Isabella Dallapiccola. Andiamo a leggere l’inchiesta.

I MISTERI DEL SETTORE

ORTOFRUTTICOLO!

"L’agricoltore ha un ufficio a cielo aperto!", E’ questa la frase con la quale è iniziato l’incontro tra gli alunni della classe 3B della scuola Matteo Maria Boiardo, insieme a Elisa Macchi, direttore di Cso Italy e Luca Mari project manager Cso Italy. Fondato nel 1998, è una realtà unica in Italia che associa molte delle aziende italiane leader nella produzione e nella commercializzazione dell’ortofrutta nazionale. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di far conoscere ciò che sta capitando nel settore ortofrutticolo: i consumi sono in calo.

Quali sono i motivi che portano a questa tendenza?

“La prima motivazione è una minore disponibilità di prodotti, l’Italia è uno dei principali produttori di ortofrutta d’Europa e del mondo per alcuni prodotti come ad esempio le pere, ma il cambiamento climatico rende difficile produrre parecchi prodotti. La seconda sono gli insetti, come ad esempio le cimici asiatiche che divorano la frutta. Poi c’è la questione della poca produzione con periodi di commercializzazione più brevi dovuti a minori acquisti. L’ultima è l’aumento dei prezzi anche in questo settore che ha come conseguenza il fatto che molte persone tagliano nel settore alimentare.”

Questa tendenza è tipica di tutte le specie ortofrutticole?

“Il calo è abbastanza generale, pochi frutti e verdure fanno eccezione, non calano i prodotti più innovativi con gusti esotici. Il kiwi giallo, per esempio, è in aumento mentre quello verde diminuisce; mango, avocado e frutti piccoli, attraggono i giovani per i sapori nuovi. La frutta comoda da mangiare non è calata particolarmente, in questo periodo c’è una particolare voglia di frutta estiva. Per quanto riguarda gli ortaggi, i giovani ne mangiano meno, probabilmente perché il colore non attrae.”

Dove acquistano maggiormente la frutta e la verdura gli italiani?

“Nei supermercati, che raccolgono più quote di mercato. Al secondo posto troviamo i discount, mentre le vendite nei fruttivendoli e dai venditori ambulanti calano sempre di più. Nel Sud Italia invece c’è un forte consumo autoproduttivo.”

I giovani consumano ortofrutta?

“Per i ragazzi mangiare sano dovrebbe essere un piacere, il made in Italy è un valore aggiunto, più della metà dei giovani ritengono che mangiare bene sia giusto e sostenibile. Sebbene ogni tanto qualche sgarro ce lo si può concedere, ancora molti non consumano abbastanza frutta e verdura"

Un tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un violino.

Di cos’altro necessita

un uomo per essere felice?”

Albert Einstein