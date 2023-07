L’agricoltura in ginocchio Conta dei danni nei campi "Si rasenta la catastrofe"

di Alberto Lazzarini

I temporali a intermittenza, violenti, dell’altro pomeriggio e dell’altra notte che hanno colpito a macchia di leopardo la nostra provincia pare non abbiano provocato grossi danni ma, certo, tanta preoccupazione fra gli agricoltori che prendono atto che il clima è inesorabilmente cambiato. Le associazioni di categoria aggiungono che la ricognizione prosegue per verificare gli eventuali danni che andrebbero ad aggiungersi – ricordano – a quelli devastanti della scorsa primavera. Soprattutto in riferimento al comparto frutticolo, il commento sconsolato è che "si rasenta la catastrofe". Lorenzo Zibordi, responsabile tecnico di Confagricoltura, sottolinea anzitutto che pioggia e vento non giovano certo alle coltivazioni cerealicole. "Le residue operazioni di trebbiatura subiranno un ritardo e la qualità dei cereali sarà inferiore. Si prevede un calo della produzione del 25% e il valore del grano, rispetto all’anno passato, scenderà del 35-40%. Sarà ancora peggio per il grano duro. Insomma i dati finali sono perfino peggiori rispetto a quanto si prevedesse". I risultati attesi sul fronte delle coltivazioni estensive sono negativamente in linea con quelli della frutta "decimata dalle gelate di aprile. Un nostro agricoltore mi ha appena telefonato dicendo che sarebbe un successo se raccogliesse, nel suo ettaro di albicocchi, 20 chili di prodotto, non 20 quintali". Tempi duri, si potrebbe dire, dati alla mano, per i 7.500 operatori agricoli della provincia, un quarto dei quali frutticoltori. Anche la Cia, rileva il presidente provinciale Stefano Calderoni, sta effettuando rapide indagini per verificare se il vento forte e la grandine hanno causato importanti danni.

"Per fortuna l’evento atmosferico è avvenuto sostanzialmente in coda alla raccolta del grano; se fosse successo un paio di settimane fa i danni sarebbero stati ben maggiori. In ogni caso i risultati offerti da orzo e grano sono molto critici a causa dell’andamento climatico di primavera. Si è raccolto il 50% mentre il valore della vendita a sua volta è pari alla metà. Il grano tenero è venduto fra i 21 e i 23 euro contro i 37-38 dell’anno scorso". Dati negativi anche sul fronte frutta: "Lo sbalzo termico, la gelata, di aprile, dice, ha prodotto l’80% in meno e la pioggia di maggio ha inferto il colpo definitivo. Tutto questo mentre il prezzo della frutta è fortemente cresciuto sullo scaffale di vendita, senza peraltro remunerare l’agricoltore. Sono in atto operazioni speculative. Chiediamo a chi di dovere di effettuare controlli". Una maggiore attenzione sui prezzi viene chiesta anche da Coldiretti con il suo direttore generale Alessandro Visotti che parla senza mezzi termini di "concorrenza sleale e speculazione: frutta che alla produzione viene remunerata 0,45-0,60 euro, sullo scaffale è venduta a 2,30-3 euro. Non è possibile". In attesa dei controlli e soprattutto degli interventi, adeguati, i produttori, dice ancora Visotti, "devono essere resilienti, fare tutto il possibile, blindare il nostro prodotto perchè è il migliore sia dal punto di vista della qualità che della salubrità. Di qui la necessità che gli agricoltori vengano incentivati, sostenuti, affinché possano continuare la loro importantissima attività. Questa filiera è martoriata da cinque anni".