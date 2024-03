L’agricoltura rosa guadagna terreno

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha scelto di celebrare la Giornata Internazionale della donna con l’evento ‘Unire le forze per coltivare l’uguaglianza’ – organizzato in collaborazione con Anbi Emilia – Romagna e l’associazione nazionale ‘Le donne dell’ortofrutta’ – che ha esplorato le storie e le diverse esperienze delle donne che si occupano, a diverso titolo e con diversi ruoli, di agricoltura. Un settore che vede una presenza femminile davvero consistente secondo i dati Istat: 31,5% delle aziende agricole sono condotte da donne. Ma l’agricoltura rimane un comparto dove persistono diseguaglianze e carenza di welfare, come ha spiegato in apertura dell’evento, il presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni: "In Italia un’azienda agricola su tre è condotta da donne. Donne che hanno un livello di istruzione mediamente più alto rispetto agli uomini e soprattutto conducono aziende dove resilienza, sostenibilità e capacità di innovare sono tratti distintivi. Le donne saranno sempre più strategiche per immaginare un mondo più sostenibile e anche più giusto a livello di diritti e tutele". Nel corso dell’evento sono intervenute tre donne che hanno raccontato le loro diverse esperienze legate al settore agricolo a partire da Raffaella Zucaro, coordinatrice Anbi Emilia – Romagna e direttrice generale del Cer (Canale Emiliano Romagnolo), Marianna Ferrigno, ricercatrice del Crea – Centro per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Silvia Salvi, imprenditrice agricola e vicepresidente dell’associazione nazionale ‘Le Donne dell’Ortofrutta’.