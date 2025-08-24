L’agrivoltaico che divide. Braccio di ferro Fd’I-Dem

Agrivoltaico, braccio di ferro e scambio di accuse a distanza tra Fratelli d’Italia e Partito democratico. Una questione che prosegue da mesi e che ha diviso l’opinione pubblica.

Ad accendere la miccia è Nicola Fanini, consigliere comunale e responsabile di FdI ad Argenta. "Gli insediamenti nel territorio di Argenta – il suo intervento – non sono spuntati dalla sera alla mattina, ma sono frutto di richieste presentate da anni. È palese che lo strumento primo che le comunità locali hanno è quello di poter intervenire con osservazioni, ricorsi e atti di opposizione. La tempestività informativa da parte di chi sapeva, il Comune, sarebbe stata preziosa". Da qui la pesante accusa. "Come mai – attacca Fanini – chi amministra Argenta non si è mai interessato dell’argomento, nascondendo tutto sotto il tappeto. E non ha mai informato la cittadinanza di tale fenomeno?". Fanini va oltre: "Il sindaco, seppur in maniera molto flebile, ha manifestato la sua contrarietà a questo tipo di insediamenti, così come altri esponenti regionali del Pd. Allora come si spiega l’intenzione, da parte della Regione, di puntare sull’agrivoltaico come ha spiegato in una nota del 7 agosto 2025 il vicepresidente Vincenzo Colla? Che sia questa la spiegazione dello scarso interesse e del dietrofront da parte di centrosinistra e amministrazione comunale?". Riferimenti diretti, precisi. Che non sono piaciuti al consigliere regionale Dem Paolo Calvano. Che risponde punto su punto.

"Nel tentativo ’mal-destro’ di non assumersi le proprie responsabilità di governo per la regolamentazione degli impianti di energia rinnovabile su suolo agricolo – dice – Fd’I ha scaricato sulla Regione inadempienze che sono di derivazione governativa. Ai Fratelli d’Italia argentani è sfuggito che la normativa regionale in materia di aree idonee è già stata emanata dalla giunta, ma è purtroppo bloccata da un’inadempienza del governo che, come Regione, confidiamo venga riparata in tempi rapidi. In particolare – aggiunge – a seguito dell’emanazione nel 2024 del ’Decreto ministeriale aree idonee’, tutte le Regioni, Emilia-Romagna compresa, si sono attivate per dotarsi di leggi che potessero regolare la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, dagli impianti fotovoltaici alle centrali a biogas, biometano e biomasse. Nella nostra legge si prevedevano limiti comunali restrittivi in termini di utilizzo del suolo agricolo locale, non più del 2% della superficie utile agricola comunale, e norme molto stringenti in termini di compatibilità tra questi impianti, la produzione agricola ed il paesaggio, spingendo per la costruzione di impianti nelle aree a ridosso delle grandi arterie stradali e autostradali. Purtroppo il decreto che faceva da base alle norme regionali è stato bocciato dal Tar, facendo in tal modo decadere anche la nostra proposta di legge". Il Tar aveva dato al governo 60 giorni per produrre un nuovo decreto, che sono scaduti il 13 luglio, senza che da Roma abbiano adempiuto, lasciando un vuoto legislativo e impedendo alle Regioni di poter procedere con proprie leggi. "Quindi mi permetto – conclude Calvano – di invitare Fratelli d’Italia a perorare la causa delle Regioni e delle comunità locali su questo tema. Questo aiuterebbe Argenta e tanti altri territori. Ognuno si prenda le sue responsabilità".