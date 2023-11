"L’albero nel parchetto oscilla pericolosamente"

Caro Carlino,

mi rivolgo a te perché in questi anni ho, con amarezza, constatato che situazioni di pericolo inutilmente segnalate agli enti preposti si sono miracolosamente risolte, quando rese note alla stampa. Nel parchetto di Renata di Francia c’è un albero (pinoabete) alto circa venti metri che già da anni abbiamo segnalato alla Polizia municipale ma soprattutto all’Ufficio verde pubblico per il suo oscillare pericolosamente in caso di vento. Le risposte sono state evasive e anche permeate di ironia sullo stprmire delle foglie al vento. Intanto, parallelamente all’intensificazione di fenomeni meteorologici estremi, l’albero diventa sempre più sofferente, spelacchiato e instabile. Ma, nell’ultima preoccupata e-mail inviata da un’amica, anche lei residente in Renata di Francia, in occasione delle fortissime raffiche di vento del 31 ottobre scorso, l’ufficio ha risposto che le potaturte sono programmate per la fine del 2023. Ora, temo che l vento non sappia leggere il calendario degli interventi programmati dagli uomini. Grazie per la pubblicazione della lettera, saluto la redazione del Carlino.

Lettera firmata