L’alieno venuto dall’America "Dilaga in spiagge e canali Primi avvistamenti nel Volano"

di Mario Bovenzi

Fanno i vongolari da generazioni Enrico e Gabriele Folegatti, due fratelli. La loro società si chiama ’Le vene di Bellocchio’, si trova a Comacchio, nelle valli. E’ arrivato anche qui, con le sue chele di quell’azzurro guizzante che si nasconde nel fondale. Racconta Enrico, il volto cupo sotto un sole che sembra guardare già a settembre: "I granchi blu sono arrivati anche nei canali di Comacchio, negli allevamenti di vongole, in tutta la sacca di Goro. Anche nelle nostre spiagge". Un quadro drammatico. Ieri, lungo il canale di Porto Garibaldi, c’era chi li riprendeva con un video, brulicavano nel fondale, le chele alte a ghermire tutto quello che arrivava a tiro. "Dove sono i pescatori?", la voce che si sente nel filmato. "Sono stati avvistati – sottolinea con preoccupazione Enrico Folegatti – anche nel Volano, ormai a ridosso della città di Ferrara". Un’invasione del mare, l’avanzare di una specie aliena sbarcata in Italia anni fa, dopo aver viaggiato clandestino sulle navi salpate dalla costa americana. Il primo avvistamento del crostaceo, originario della sponda occidentale dell’oceano Atlantico, nel luglio del 2008 in Basilicata, Italia. Nessuno se lo filava, giusto qualche turista con la passione del mare. Sembra trascorso un secolo. Adesso viene ’cacciato’ a tonnellate dai pescatori di Goro e Comacchio, che hanno la sensazione di svuotarlo sì il loro mare ma con un secchiello. "Stanno spazzando via tutto – prosegue –, le vongole, le cozze. E’ stato visto anche in mare aperto. Le ostriche. Dal mare è entrato nei canali e prosegue nella sua avanzata. Mangia di tutto, i pesci di fondale come i paganelli sono spariti". Lo scenario è velato da nuvole spesse. Prende la parola di nuovo Folegatti, associato con la sua impersa a Confagricoltura. Sta vedendo il suo mondo – di gusci e reti – scomparire, sempre più velocemente sotto quelle tenaglie così voraci. "Le reti? – racconta – tac, tac, tac. Le taglia come avesse delle pinze. Non possiamo più seminare le vongole negli allevamenti, le divora in una manciata di minuti. Un collega l’altro giorno aveva messo tre milioni di seme di vongole, viene dalla Francia, costa 7mila euro ogni milione. Spariti, scomparsi. Abbiamo calcolato che nel giro di un anno non avremo più vongole. Adesso il prezzo è sceso, stiamo pescando il più possibile per strappare i mitili a questo spazzino del mare. Qui c’era la seconda produzione mondiale di vongole, tra un anno se il granchio blu non viene debellato non ci sarà più nulla". La vita – quel fiume di gusci – per 1500 persone a Goro. Più o meno altrettanti a Comacchio vivono di pesca. "Un settore che offre lavoro a stabulari, chi costruisce barche, chi vende motori, alla logistica. E adesso?". Tac, tac, tac, il rumore delle tenaglie di un alieno venuto dall’Oceano che non risparmia nessuno.