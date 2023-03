L’allarme dei 5 Stelle: "Sversamenti nel Volano, ma nessuno interviene"

"Ancora sversamenti preoccupanti nel Volano, tra via Caldirolo e via Bologna. E nessuno interviene". Quello lanciato dal pentastellato Tommaso Mantovani (foto) è un po’ un appello e un po’ un allarme. Sì, perché, racconta il capogruppo del Movimento 5 Stelle, "un paio di giorni fa abbiamo ricevuto delle segnalazione da parte dei cittadini di questi sversamenti, uno dei quali peraltro in corrispondenza di uno scarico di Hera. Siamo andati a verificare, anche con i volontari della Rete per la Giustizia Climatica e, in effetti, galleggiava una patina oleosa sulle acque del Volano". "Abbiamo provveduto a fare una segnalazione ad Arpae e ad Hera – così Mantovani – ma purtroppo non sono arrivate le risposte. Da Arpae un’interlocuzione telefonica molto evasiva, dalla multiutility neanche un segnale. Il che è molto grave perché, se chi è deputato al controllo non vigila, di fatto si legittimano i comportamenti scorretti". Le segnalazioni di sversamenti ‘anomali’ nelle acque del Volano degli ultimi giorni, purtroppo, non sono un fenomeno isolato. "Nella primavera scorsa – prosegue il grillino – abbiamo fatto campionamenti sull’acqua proprio in corrispondenza di via Caldirolo. E, le analisi, hanno fatto emergere un esito preoccupante: il quantitativo di azoto ammoniacale presente nelle acque è dieci volte superiore rispetto alle soglie consentite. Tradotto: un’eccessiva presenza di deiezioni o fertilizzanti agricoli". Dunque è abbastanza fisiologico che le segnalazioni arrivino dai cittadini: "C’è una forte preoccupazione che questi sversamenti aumentino". In quindici anni, ricorda il consigliere comunale, sono state "almeno dodici le segnalazioni, ma nessun intervento concreto è stato portato avanti". Per la pars construens, Mantovani aggiunge un’osservazione. "Sono apprezzabili i progetti di riqualificazione della Darsena di San Paolo che l’amministrazione sta portando avanti con il Pnrr"

f.d.b.