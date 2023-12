L’allarme dei detective privati: "Stalking, impennata di richieste. E spesso ci chiamano i familiari"

di Matteo Radogna

Essere tormentati e perseguitati da un bombardamento assillante di telefonate, sms, e-mail a ogni ora del giorno e della notte, sentirsi intrappolati dai pedinamenti anche sul posto di lavoro, fino a temere per la propria vita. Quello dello stalking è un fenomeno che, purtroppo, sembra non avere un freno. Sono sempre di più i casi in cui non c’è un lieto fine e ci sono solo vittime, come testimoniano recenti e drammatici fatti di cronaca. Un fenomeno in grande crescita anche nella nostra città. Non ci sono soltanto i numeri della questura a confermarlo, ma anche i dati raccolti da Federpol Emilia Romagna, che ha tenuto la propria assemblea regionale l’altro pomeriggio in via Piangipane alla presenza del presidente regionale Emanuele Galli, il delegato provinciale Davide Tuzzi e il presidente del comitato formazione professionale Stefano Cimatti.

L’associazione dal 1957 punto di riferimento per i professionisti dell’investigazione, dell’informazione commerciale e della sicurezza, ha potuto constatare che ormai il 70% dei casi riguarda situazioni di stalking. Ogni anno, gli investigatori si occupano mediamente di una ventina di casi. Spesso sono le famiglie che si rivolgono a Federpol, perché avvertono che la situazione sta diventando pericolosa.

Il fenomeno stalking, negli ultimi anni, è cambiato radicalmente: "L’età sia delle vittime che dei persecutori si è abbassata – spiega il delegato di Ferrara Davide Tuzzi –. Prima si parlava soprattutto di 40enni o 50enni, adesso invece si parla di giovanissimi, a volte anche minorenni. Il Covid ha avuto effetti molto negativi sui ragazzi. Lo stalking è uno degli effetti di una violenza dilagante. Questi giovani, purtroppo, vedono le donne come una loro proprietà. E quando vengono lasciati, può succedere di tutto".

Le investigazioni nei casi di stalking possono durare mesi: "A volte lavoriamo 24 ore su 24 e, nel caso ci sia una vita in pericolo, siamo pronti a intervenire. Ci siamo occupati dei casi più strani, perché lo stalking si presta a mille interpretazioni. Abbiamo dovuto anche occuparci del servizio di sicurezza ai matrimoni perché i due sposi avevano paura che uno degli ex volesse fargliela pagare, rovinando la cerimonia". E ancora: "Mi sono capitate anche situazioni surreali – continua Tuzzi – come stalker che hanno telefonato in istituto per chiedermi se potevo pedinare la vittima al posto loro visto che non potevano perché raggiunti da provvedimento restrittivo. Non solo. Uomini impauriti e picchiati violentemente da compagne esperte in arti marziali, oppure sottoposti a rituali di magia nera".

Tuzzi si è occupato dei casi più strani: "Per esempio, uno stalker che attendeva il momento di trovare il bucato appeso per poi rubare i capi di intimo e spargerli per tutto il paese, lo stesso posizionava di notte bambole con vestiti stracciati e ricoperte di vernice rosso sangue lungo il tragitto abituale che faceva la vittima per andare al lavoro".