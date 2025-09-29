Flotilla, il Colle va ascoltato

Flotilla, il Colle va ascoltato
Ferrara
Cronaca
29 set 2025
Cronaca
L’allarme dei pendolari: "Ultimo bus anticipato. Così non torniamo a casa"

L’appello di un gruppo di lavoratori che da Ferrara rientra nel Copparese "Parte dieci minuti prima, un grande disagio. Tornate al vecchio orario".

Autobus di linea a una fermata (. foto di repertorio

Dieci minuti possono sembrare un lasso di tempo irrisorio nell’arco di una giornata. Ma non lo sono se fanno la differenza tra prendere l’ultimo autobus per tornare a casa dopo il lavoro e rimanere bloccati alla fermata a guardare il mezzo allontanarsi senza di te. Molto più che un semplice disagio, è un problema reale per almeno una decina di pendolari che ogni giorno viene in città per lavoro e alla sera rientra nella propria abitazione nel Copparese. La linea in questione è la 314, quella che dall’autostazione di Ferrara arriva fino a Serravalle o, in certe corse, ad Ariano.

A sollevare la questione è un gruppo di utenti "storici" di questa linea. Tutte persone, come spiega Elisa Bini che si è fatta portavoce delle istanze di tutti, "che lavora in città fino alle 19.30 e che poi deve rientrare a casa tra Copparo e Serravalle con l’autobus". Ed ecco il cuore del problema. "L’orario dell’ultima corsa del 314 dall’autostazione è stato anticipato dalle 19.50 alle 19.40 – puntualizza –. Se l’orario precedente permetteva a chi smette di lavorare intorno alle 19.30 di arrivare in tempo, seppure a volte a rotta di collo, con la partenza alle 19.40 diventa praticamente impossibile. Per molti di noi è un problema serio. C’è chi ha dovuto chiedere dei permessi al lavoro o chi cerca di chiudere il negozio spaccando il minuto. Ma non sempre è possibile". E se l’ultima corsa parte lasciandoli a terra, per molti di questi lavoratori è un problema grosso. Come se non bastasse, "l’anticipo non era stato segnalato adeguatamente, e alcuni di noi si sono presentati alla fermata al solito orario rimanendo a piedi".

Dopo un primo momento di "panico" e spaesamento, una decina di pendolari che ogni sera da anni si incontra tra gli stessi sedili ha deciso di prendere in mano la situazione. "Abbiamo interpellato sia Ami che Tper e ci è stato spiegato che si trattava di un problema temporaneo, che si sarebbe risolto a ottobre, con la conclusione di alcuni lavori stradali a Coccanile". Un disagio momentaneo quindi, e che dovrebbe ormai essere agli sgoccioli. Ma i pendolari del 314 non ne sono così convinti. A minare le speranze è la tabella degli orari dei mezzi per il periodo scolastico. "Abbiamo consultato il foglio con gli orari delle varie tratte – prosegue Bini – e abbiamo notato che il nuovo schema appare come definitivo. O meglio, non è specificato che si tratti di un orario temporaneo". La preoccupazione monta e si moltiplicano i tentativi di trovare una risposta. "Abbiamo scritto ai sindaci di Ferrara e Copparo, ma senza risposta – conclude –. Se questo cambiamento venisse confermato, comporterebbe conseguenze rlevanti, poiché priverebbe una parte dell’utenza della possibilità di raggiungere la propria abitazione con i mezzi pubblici". Alla luce di ciò, la richiesta è quella di "mantenere il ‘vecchio’ orario dell’ultima corsa del 314, in modo da garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e la piena fruibilità del servizio". L’appello è lanciato e ora i pendolari attendono una risposta. E la tempistica, in questi casi, è tutto. Dieci minuti possono fare la differenza.

Trasporti