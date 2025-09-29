L’allarme dei pendolari: "Ultimo bus anticipato. Così non torniamo a casa"

Dieci minuti possono sembrare un lasso di tempo irrisorio nell’arco di una giornata. Ma non lo sono se fanno la differenza tra prendere l’ultimo autobus per tornare a casa dopo il lavoro e rimanere bloccati alla fermata a guardare il mezzo allontanarsi senza di te. Molto più che un semplice disagio, è un problema reale per almeno una decina di pendolari che ogni giorno viene in città per lavoro e alla sera rientra nella propria abitazione nel Copparese. La linea in questione è la 314, quella che dall’autostazione di Ferrara arriva fino a Serravalle o, in certe corse, ad Ariano.

A sollevare la questione è un gruppo di utenti "storici" di questa linea. Tutte persone, come spiega Elisa Bini che si è fatta portavoce delle istanze di tutti, "che lavora in città fino alle 19.30 e che poi deve rientrare a casa tra Copparo e Serravalle con l’autobus". Ed ecco il cuore del problema. "L’orario dell’ultima corsa del 314 dall’autostazione è stato anticipato dalle 19.50 alle 19.40 – puntualizza –. Se l’orario precedente permetteva a chi smette di lavorare intorno alle 19.30 di arrivare in tempo, seppure a volte a rotta di collo, con la partenza alle 19.40 diventa praticamente impossibile. Per molti di noi è un problema serio. C’è chi ha dovuto chiedere dei permessi al lavoro o chi cerca di chiudere il negozio spaccando il minuto. Ma non sempre è possibile". E se l’ultima corsa parte lasciandoli a terra, per molti di questi lavoratori è un problema grosso. Come se non bastasse, "l’anticipo non era stato segnalato adeguatamente, e alcuni di noi si sono presentati alla fermata al solito orario rimanendo a piedi".

Dopo un primo momento di "panico" e spaesamento, una decina di pendolari che ogni sera da anni si incontra tra gli stessi sedili ha deciso di prendere in mano la situazione. "Abbiamo interpellato sia Ami che Tper e ci è stato spiegato che si trattava di un problema temporaneo, che si sarebbe risolto a ottobre, con la conclusione di alcuni lavori stradali a Coccanile". Un disagio momentaneo quindi, e che dovrebbe ormai essere agli sgoccioli. Ma i pendolari del 314 non ne sono così convinti. A minare le speranze è la tabella degli orari dei mezzi per il periodo scolastico. "Abbiamo consultato il foglio con gli orari delle varie tratte – prosegue Bini – e abbiamo notato che il nuovo schema appare come definitivo. O meglio, non è specificato che si tratti di un orario temporaneo". La preoccupazione monta e si moltiplicano i tentativi di trovare una risposta. "Abbiamo scritto ai sindaci di Ferrara e Copparo, ma senza risposta – conclude –. Se questo cambiamento venisse confermato, comporterebbe conseguenze rlevanti, poiché priverebbe una parte dell’utenza della possibilità di raggiungere la propria abitazione con i mezzi pubblici". Alla luce di ciò, la richiesta è quella di "mantenere il ‘vecchio’ orario dell’ultima corsa del 314, in modo da garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e la piena fruibilità del servizio". L’appello è lanciato e ora i pendolari attendono una risposta. E la tempistica, in questi casi, è tutto. Dieci minuti possono fare la differenza.