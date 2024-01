L’allarme dei sindacati: "Fatichiamo a tutelare diritti come il giorno di riposo"

Sovraffollamento, carenza di organici, aggressioni agli agenti e difficoltà a garantire il livello minimo di sicurezza. Anno nuovo problemi vecchi per il carcere dell’Arginone. O almeno è questo il quadro a tinte fosche dipinto dai vertici provinciali del Sappe, sindacato degli agenti di polizia penitenziaria. Secondo i rappresentanti dei poliziotti, la situazione sarebbe "addirittura peggiore rispetto all’anno scorso". Per entrare nel merito, i sindacalisti del Sappe partono da un numero. "Da luglio – spiegano – abbiamo avuto un incremento di 22 unità. Di queste però, quindici le abbiamo già perse perché trasferite ad altri istituti, due hanno cambiato amministrazione e cinque dal 15 gennaio verranno trasferite al Gruppo operativo mobile. Altre due, infine, stanno facendo smaltimento ferie perché a febbraio vanno in pensione. Il che significa che non solo abbiamo già ‘bruciato’ i 22 nuovi arrivi, ma siamo di nuovo in carenza". In questo senso, i dati riguardanti l’organico sono impietosi. "Attualmente – aggiungono i vertici del Sappe – nel ruolo di agenti-assistenti non siamo nemmeno 128. Non solo non copriamo i livelli minimi di sicurezza, ma nemmeno i diritti soggettivi del personale, come ad esempio il riposo settimanale". Il che si traduce "in colleghi che rischiano di fare quindici giorni consecutivi senza riposo. Una situazione inaccettabile per chi svolge una mansione pesante sia dal punto di vista fisico che psicologico".

Altro grande tema è quello delle aggressioni al personale. Stando a quanto riferito dal Sappe, negli ultimi tempi le acque sembrano essersi un poco calmate rispetto a periodi ben più turbolenti in cui gli episodi erano quasi all’ordine del giorno. Il che non vuol dire, però, che il problema sia stato risolto. "Pochi giorni fa – prosegue il Sappe provinciale – ne abbiamo avuta una. Il problema rimangono sempre i detenuti con problemi psichiatrici. Non ci sono strutture idonee per ospitare queste persone. Non rispettano la divisa né le regole dell’istituto. Una situazione che si trascina da anni e che non riusciamo a gestire con il personale che abbiamo". Non mancano poi gli episodi di autolesionismo, "legati principalmente a rivendicazioni di singoli detenuti i quali, se non riescono a ottenere ciò che vogliono, si feriscono". Altro nodo ancora da sciogliere è quello del sovraffollamento. E anche in questo caso, i numeri parlano da soli. "Abbiamo quattrocento detenuti, il doppio di quelli che dovremmo avere. Dovremmo essere tre agenti per ogni detenuto. Non siamo nemmeno la metà". Riguardo al nuovo padiglione in programma per il carcere il sindacato è scettico: "Non è una buona notizia. Toglierà ai detenuti lo spazio verde che utilizzano per fare l’orto". Cosa aspettarsi dal 2024? Il Sappe chiede ossigeno. "Visto che è partito un corso di formazione per 1.700 agenti che finiranno per l’estate, chiediamo per il carcere di Ferrara l’invio di almeno trenta unità nel ruolo di agente-assistente".

Federico Malavasi