L’allarme del sindaco: "Il granchio come il Covid. Un settore ormai morto. Ora stato di emergenza"

"Mio figlio è un pescatore, i miei fratelli sono pescatori, mia figlia è sposata con un pescatore. E io dal primo dicembre del 1985 lavoro per una cooperativa ittica, sono prossima a tagliare il traguardo dei 39 anni in un mondo fatto di barche, reti e vongole". A parlare è Maria Marika Bugnoli, sindaco di Goro. Il paese conta 3.450 abitanti, 1250 sono impiegati direttamente nel settore. In realtà, se si guarda all’intera filiera, a Goro il 95% della popolazione vive di pesca. Il granchio blu ha azzerato tutto, lasciando famiglie che non riescono più a pagare il mutuo della casa, dell’auto, i mobili.

"Vengono nel mio ufficio, mi fermano per la strada. Qui ci conosciamo tutti, siamo un paesino"

Cosa le chiedono?

"Aiuto. Ci sono famiglie che non riescono più a pagare la luce ed il gas. Mi fanno vedere le bollette, gli avvisi per la sospensione della fornitura. Ci sono nuclei con bambini, anziani, persone che magari devono essere assistite che non sanno più come andare avanti", risponde il primo cittadino

Un’emergenza inedita

"Possiamo paragonare questa situazione ai due anni del Covid. Non possiamo limitarci a dichiarare lo stato di calamità naturale. Il granchio blu non lo è, non è una grandinata nelle campagne, non è un’ondata di maltempo che lascia certo macerie ma poi passa. Se ne va. Qui nessuno riesce a capire cosa succederà, ormai ad un anno dal manifestarsi dell’emergenza".

Come il Covid, non sta esagerando?

"Esagerando? Mi chiedono il buono spesa. Non sanno come pagare i generi alimentari, cosa mettere in tavola. E non mi riferisco a casi sporadici, sono davanti ad un mare di richieste".

Cosa potete fare?

"Cosa possiamo fare da soli davanti ad un quadro del genere? Dobbiamo avere gli strumenti, dobbiamo avere aiuti. La mia gente è stremata".

Quali strumenti?

"Va dichiarato, come dico da mesi, lo stato d’emergenza".

Per i mutui non sono arrivati aiuti?

"No, la moratoria dei mutui riguarda in modo esclusivo solo le attività economiche, quindi le cooperative. Non c’è alcuno strumento studiato per le persone, per le famiglie. Che non hanno più soldi. Alcune cooperative sono in questo momento a fatturato zero, zero. Altre raccolgono briciole. Poi dobbiamo tenere conto che non parliamo solo di un flagello per la pesca".

Cosa intende dire?

"Qui oltre ai rischi economici ci sono anche quelli ambientali, siamo in una zona tutelata, un ecosistema fragile".

Non solo l’ambiente, da quello che lascia intendere...

"No, c’è anche il comparto del turismo che rischia molto"

I granchi blu, siete in attesa di una nuova esplosione?

"Come dicevo, siamo davanti ad un fenomeno che nessuno conosce. E faccio un esempio. In questo momento si vedono moltissimi granchi piccoli, la maggior parte sono femmine. Perché, cosa significa, cosa sta per succedere? Come si fa a non dichiarare lo stato d’emergenza?".

Come li combattete?

"Adesso è come lottare a mani nude contro l’invasione. Possiamo mettere solo le trappole, ma cosa volete che facciamo le gabbie. Servono le reti, bisogna andarli a pescare, stanarli. Eppure l’Europa pone veti. E’ necessaria una deroga".

Insomma, è morto un settore?

"Noi non ci arrendiamo, ma è solo la speranza a farci andare avanti".

Mario Bovenzi