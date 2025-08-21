L’allarme di Ottolenghi (Meis): "Verso gli ebrei parole di odio. Muretto? Usato per fini politici"

Guido Ottolenghi, presidente del Meis. Manifestazioni pro Pal, accostamento del giornalista palestinese al muretto del Castello che ricorda l’eccidio del ’43. Cosa sta succedendo?

"In un momento di grande sofferenza, e in un conflitto che tocca corde profonde anche qui che siamo ben lontano dai territori coinvolti, le persone cercano nei simboli e nelle storie che il tempo ha già giudicato, la legittimazione alla propria rabbia o alla propria idea politica: anche l’attuale aggressione all’Ucraina è stata grottescamente giustificata in nome della lotta al nazismo. Però penso che vi sia un problema di rispetto della memoria nazionale e uno legato all’uso delle parole. Termini come resistenza, lager, genocidio e tanti altri vanno maneggiati con grande cura perché indicano contesti precisi e sedimentati dal giudizio collettivo. Applicarli alla contemporaneità senza studio o dibattito, per dare pathos alla propria causa politica o al proprio gusto per l’indignazione è, secondo me, sbagliato e nel tempo svaluta solo il valore di quelle importanti parole: usare male le parole accresce l’infelicità nel mondo".

Il muretto del Castello è un monumento che ricorda un episodio ben preciso della nostra storia. Come si spiega l’usurpazione della memoria con la foto del corrispondente di Al Jazeera accanto?

"I monumenti sono il frutto di un’elaborazione condivisa e istituzionale. Ricordano un episodio specifico, un momento che identifica un accadimento che diventa patrimonio della città o della Nazione. Piegare i monumenti alle proprie convinzioni porta a svilire il significato di ciò che essi rappresentano. Ed è anche una violenza: anche in momenti di grandi divisioni su temi internazionali o interni, come la guerra del Vietnam o gli anni di Piombo, nessuno si è permesso di appropriarsi dei monumenti della resistenza italiana, o del risorgimento, per pubblicizzare le proprie convinzioni o rivendicazioni. E se domani qualcuno vorrà portare al muretto del Castello la foto di Masha Amimi, o di Che Guevara, o di Netanyahu, chi avrà titolo a fermarli?".

Al momento ci sono oltre cinquanta conflitti nel mondo. Eppure, la polarizzazione dell’opinione pubblica si concentra su quello israelo-palestinese. Che spiegazione si da?

"Che per la cultura occidentale la “pace di Gerusalemme” rappresenta un ideale mistico, che per parte dell’Islam la presenza ebraica in quelle terre è inaccettabile, che il linguaggio di condanna alla Shoah e al nazifascismo in Europa ha attribuito agli ebrei una immagine di virtù (che è diverso dal non avere colpa) che dà spazio a reazioni contrarie ed esagerate (“anche voi siete uguali”), e poi che in momenti di tensioni sociali e politiche per motivi che è troppo lungo descrivere, esiste uno sfogo testato da secoli di storia, e cioè di dare ogni colpa agli ebrei, oggi nella loro manifestazione nazionale, che è Israele. Ma a chi dice che tacere è complicità, dico che informarsi con onestà e coltivare il dubbio e la coerenza è il dovere primo di chi vuole impegnarsi, perché impegnarsi anche a parole, è una complicità maggiore di tacere, e va fatto a ragion veduta".

A cosa fa riferimento?

"Ogni conflitto si combatte sia sul campo di battaglia che su quello dell’opinione pubblica. Chi partecipa alla battaglia dell’opinione pubblica, è parte del conflitto. Bisongna farlo interrogando la propria anima e conoscenza, assicurandosi di capire fino in fondo cosa rappresenta la parte che ha scelto. Poiché la storia ci mostra che i regimi totalitari sono in genere i più bravi a mobilitare le masse, dobbiamo individualmente esercitare autodisciplina nel farci mobilitare".

Lei presiede una delle più importanti istituzioni culturali della città. Come dovrebbe agire la cultura in un dibattito come quello a cui stiamo assistendo?

"Ci sono profonde idee culturali che impediscono la convivenza, tra cui il massimalismo e il rifiuto dell’altro, la sua deumanizzazione. La cultura deve lavorare nell’identificare le idee che impediscono la convivenza e trovare alleati in ogni campo per smontarle. Non è facile quando prevale l’odio come ora, ma è l’unica via, e nel lungo periodo funziona".

Lei, oltre a presiedere il museo dell’ebraismo e della Shoah è di religione ebraica. Come si sente, prima di tutto come uomo ebreo, in questa situazione?

"Alla Shoah si è arrivati per gradi. Partendo, appunto, dalle parole. Dalla de-umanizzazione dell’ebreo in quanto tale, un corpo estraneo in Europa secondo i razzisti. Oggi siamo lontani da quel punto, ma la comunicazione è intrisa di astio e deumanizzazione verso Israele e chiunque ne sostenga le ragioni, e in fondo ogni ebreo si sente in qualche modo legato a Israele e dunque è un bersaglio. La deumanizzazione è avviata: non siate complici. Le parole creano il mondo e lo distruggono".