L’allarme di Proto (Pd): "Furti, spaccio e vandali. Sicurezza senza deleghe, il sindaco intervenga"

La recente ondata di furti, episodi di spaccio e microcriminalità che sta colpendo la città ha raggiunto livelli di guardia, pur a fronte del costante impegno e dell’assidua presenza delle forze dell’ordine, cui va rivolto un sincero ringraziamento in qualità di unico baluardo a difesa della città. Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, che nelle sue linee di mandato promette una “Città sicura” e “libera dalla criminalità”, la realtà dipinge un quadro ben diverso. Abitazioni periferiche e negozi del centro sono costante bersaglio di furti, mentre lo spaccio di droga prolifera in diverse aree della città. Desta preoccupazione la mancata riassegnazione della delega dopo la condanna dell’assessore alla Sicurezza. Tale mancanza di leadership politica in un settore così delicato appare come un segnale di grave disinteresse e irresponsabilità nei confronti della comunità. È inaccettabile che i cittadini debbano convivere con la paura e l’incertezza, mentre l’amministrazione continua a mostrare inadeguatezza e incapacità nel gestire l’emergenza sicurezza. A questa situazione di degrado si aggiunge l’oltraggio al decoro urbano, come dimostra l’imbrattamento del monumento ai caduti in mare di via Pomposa con scritte vandaliche di stampo no-vax di inizio dicembre dell’anno scorso e non ancora r. Un atto che offende la memoria dei nostri caduti e che, nonostante le promesse di rimozione da parte dell’amministrazione, ad oggi, a distanza di oltre due mesi dall’accaduto, risulta ancora ben visibile. In data odierna, ho presentato una mozione consiliare urgente per richiedere l’immediata rimozione delle scritte vandaliche dal monumento ai caduti di via Pomposa. Tale mozione sottolinea come l’imbrattamento del monumento rappresenti un atto grave e irrispettoso verso la memoria di chi ha sacrificato la vita per la patria, oltre che un segno di degrado inaccettabile per la nostra città. Chiediamo con forza al sindaco e alla giunta di assumersi le proprie responsabilità e di adottare misure urgenti e concrete per contrastare la criminalità, garantire la sicurezza dei cittadini oltre a ripristinare il decoro urbano, a partire dalla immediata rimozione delle scritte vandaliche dal monumento ai caduti. Azioni come riassegnare la delega alla Sicurezza, investire in risorse umane e tecnologiche, implementare politiche di prevenzione, collaborare fattivamente con le forze dell’ordine per intensificare i controlli sul territorio e contrastare la criminalità appaiono non più solo auspicabili ma non ulteriormente rimandabili.

consigliere comunale Pd