L’allarme tra i ragazzini: "Abusi di sostanze proibite. Vicini al punto di non ritorno"

"Lo scenario è molto critico. Se siamo arrivati a un punto di non ritorno? Credo non ci siamo molto lontani...". Elia Del Borrello medico legale e tossicologa, già responsabile del laboratorio di Tossicologia forense dell’università di Bologna, va diritta al nocciolo. "Ormai i giovani di oggi – dice – assumono di tutto, senza nemmeno sapere che cosa".

Dottoressa, partiamo dall’ultimo fatto che ha creato molto scalpore: due studentesse delle Medie finite in ospedale dopo aver masticato una polvere a base di nicotina, simile allo Snus. Una nuova triste moda tra i minorenni? "Ormai non mi stupisco più di niente. Da anni i ragazzini sniffano popper, devastante per il fegato, assumono cocaina e hashish come se piovesse, vanno a comprare colla in ferramenta per sniffarla. Vige il concetto della fattanza indiscriminata per dimostrare che anche io faccio parte del gruppo".

Prima dell’assunzione, qualcuno si informa? "Le informazioni che passano, e che arrivano dal web, sono terribili, ma vengono prese per oro colato. Non esiste un confronto con genitori ed educatori. Poi basta che ci sia uno che faccia un po’ di divulgazione, che butta fuori sensazioni ’buone’, e gli ingenui si fidano. Si pesca nel terreno fertile. È inquietante come i ragazzini si approcciano a certe sostanze, segno dell’enorme fragilità che esiste tra loro".

Insomma, basta passi il concetto che quel tipo di sostanza dà eccitazione? "Esattamente. Negli ultimi anni abbiamo visto ’mode’ devastanti, dalla vodka negli occhi ai Tampax imbevuti di alcolici. E il mercato, purtroppo, è sempre più variegato".

Cocaina, hashish, marijuana, quanto sono diffuse tra i minorenni? "La diffusione è pandemica ormai in tutti gli strati della società. Diciamo che oggi chi non ha mai fatto uso di cocaina è una mosca bianca. Non c’è più pudore".

Il periodo del Covid quanto può avere influito? "Da quel periodo, soprattutto le giovani generazioni, ne sono uscite più fragili e con ancora più irrequietezza".

Ma non possiamo dare solo la colpa al Covid, non crede? Il problema esisteva già da prima... "Sì, ma lo stare chiusi in casa e l’ansia continua di ammalarsi, ha acuito le paure e, come conseguenza, l’uso indiscriminato dei telefonini".

A quale età ci si avvicina a questo maledetto mondo delle sostanze proibite? "A 12/13 anni sono già vecchi per questo... Oggi, ad esempio, le ragazzine delle medie si fanno i selfie con spinello e minigonna o con il bicchiere di alcolico in mano. I ragazzini nascondono le loro fragilità con le sostanze".

Un rimedio per frenare questa deriva esiste secondo lei? "Le scuole oggi corrono per chiudere i programmi, le famiglie pensano solo al lavoro e il tempo a casa sono sui telefonini. E la politica è sempre troppo ambigua, si discute se legalizzare certi tipo di droga. Di che cosa stiamo parlando, quindi?".

Le rifaccio la domanda, cosa si potrebbe fare? "Unire le forze tra famiglie-scuole-istituzioni. Invece qui le forze si respingono. O noi ci rendiamo conto che abbiamo toccato il fondo, o le conseguenze saranno terribili per i nostri ragazzi. Sembro la solita disfattista, ma purtroppo è così. Qualcosa va fatto, a tutti i livelli. E siamo già drammaticamente in ritardo...".