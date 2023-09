L’alloggio di unità di crisi entra in funzione: "Ospita una donna salvata da un incendio"

Dopo aver ospitato una persona colpita dall’alluvione in Romagna e una famiglia di Terre del Reno che ha subito danni alla propria abitazione per via del maltempo, l’alloggio di Unità di crisi allestito a Cesta di Copparo è pronto a supplire ad una nuova situazione emergenziale, a seguito dell’incendio che si è sviluppato all’interno di una palazzina Acer a Berra nella notte dello scorso 11 settembre. Da lunedì, infatti, la struttura sarà messa temporaneamente a disposizione di madre e figlio che, al momento, non dispongono di un’altra soluzione abitativa. Ciò conferma l’importanza dell’alloggio di Unità di crisi, il primo con queste finalità, allestito nella provincia di Ferrara, utile per fronteggiare casi di emergenza abitativa dovuti a fattori meteorologici, incidenti domestici o altre necessità che richiedano di reperire urgentemente una soluzione abitativa per famiglie o single: un progetto che nasce dalla lunga esperienza di gestione di Acer.

Valerio Franzoni