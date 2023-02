"L’allora pm depistò parlando di suicidio"

L’avvocato Fabio Anselmo, che insieme alla collega Alessandra Pisa assiste i familiari di Donato Denis Bergamini, di ritorno dall’udienza di ieri si dichiara soddisfatto della testimonianza del cronista Giuseppe Milicchio, il quale ha riferito che "l’allora pm Abate parlò subito di suicidio e di un trascinamento del corpo del ragazzo per circa 45 metri. Così decisi di fare un sopralluogo: non c’era nessuna frenata né macchia di trascinamento e sin da subito esclusi l’ipotesi del suicidio". "Testimonianza importantissima – commenta Anselmo – perché di fatto mette in evidenza che l’allora procuratore Abbate depistò fin da subito anche i giornalisti, parlando di suicidio cui nessuno credette. Ed è emerso anche un particolare importante: sul luogo dell’incidente c’era un’insegna ’carabinieri’, non riusciamo quindi a capire perché la Internò non è andata subito dai carabinieri ma ha preferito un ristorante per avvertire di quanto accaduto".