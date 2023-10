L’alluvione in Romagna e la macchina degli aiuti. Presentato l’ultimo libro

Venerdì scorso, alla Cattedrale di Comacchio, è stato presentato il libro ‘Fatti accaduti in Romagna’ di Leonardo Poli e Eugenio Dal Pane. Per l’amministrazione comunale sono intervenuti gli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti che, unitamente a Umberto Carli, coordinatore degli aiuti, hanno ricordato la macchina della solidarietà attivata con l’intera comunità comacchiese e, in particolare, il sostegno al comune alluvionato di Conselice. ‘Fatti accaduti in Romagna’ può essere acquistato online sul sito dell’editore Itaca.