L’alternativa di Buriani: "Associazioni e spazi, ecco due sedi idonee"

Era solo questione di tempo. La querelle legata alle sedi delle associazioni – che vede da una parte il Comune e dall’altra il Csv (che ha lanciato un appello sottoscritto da una novantina di soggetti) – è diventata un caso politico che approderà in Consiglio Comunale per mezzo del question time presentato dal capogruppo dem, Massimo Buriani. L’elemento di novità, però, è che per la prima volta qualcuno si incarica – al di là della polemica – di individuare una sede alternativa per le associazioni.

Infatti, il presidente del gruppo consiliare Pd chiede al Comune se "abbia intenzione o meno di destinare parte degli spazi oggi disponibili nello stabile di via Ortigara 11 e viale IV Novembre 9, oppure in via di essere liberati dopo il trasloco del Centro per l’Impiego, alla Casa del Volontariato e ad altre realtà associative cui è stato intimato di abbandonare a breve le sedi che utilizzavano da decenni, al fine di garantire la continuità ed efficacia di attività fondamentali per la coesione sociale della comunità ferrarese". "Il Comune di Ferrara – prosegue il documento di Buriani – dispone gratuitamente di uno stabile in via Ortigara 11 e viale IV Novembre 9 (Palazzo ex GIL), di proprietà regionale, dove dovrebbe "mantenere il presidio delle associazioni del terzo settore" stando a quando previsto nell’articolo 2 della Convenzione stipulata dall’Ente con la Regione Emilia-Romagna. Una sede funzionale, facilmente accessibile, vicina al centro cittadino e alla stazione, in buona parte occupata dai locali del Centro dell’Impiego che dovrebbe trasferirsi a breve nella nuova sede di via Cassoli".

Buriani dunque identifica due sedi alternative ben precise che, prima, nessuno aveva preso in considerazione. Neanche le associazioni stesse. D’altra parte, l’amministrazione la soluzione l’aveva già individuata nello stabile di via Bologna 637. E su questo, però, il capogruppo del Pd muove una critica. "L’immobile di via Bologna 637, individuato dall’amministrazione quale spazio ove trasferire il Csv e altre realtà della Casa del Volontariato – osserva nel documento – risulta ancora essere in ristrutturazione con opere di rifunzionalizzazioni consistenti che costeranno oltre un milione di euro. La proroga al contratto di locazione concessa dal Comune di Ferrara al Csv e ad altre 53 realtà associative in via Ravenna 52 scade il 31 dicembre di quest’anno, mentre quella concessa all’associazione Cittadini del Mondo per i locali di via Kennedy 24 scadrà il prossimo 31 ottobre. Tutte queste realtà di volontariato hanno bisogno di spazi adeguati e funzionali per proseguire nell’immediato, con serenità ed efficacia, la loro meritoria attività sociale sul territorio".

Di questa proposta si parlerà con ogni probabilità nel corso del prossimo Consiglio Comunale. Ma, se non altro, siamo usciti dalla logica del muro contro muro e si è tentata una mediazione su un’ipotesi – bisognerà vedere quanto realistica – ma comunque concreta e non più solo sulle chiacchiere. È già un passo avanti.

