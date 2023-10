’L’altro sport’, un libro che fa crescere

’L’altro sport’ è il titolo del libro che è stato presentato oggi l’altro ieri nella Sala della Musica alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak. Il libro verrà distribuito in omaggio nelle scuole con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella loro crescita per aiutarli a superare gli ostacoli che inevitabilmente troveranno nel loro cammino formativo, nello sport così come nella vita.

"Lo sport va ben oltre la competizione – ha affermato l’assessore comunale Dorota Kusiak nel corso dell’incontro di presentazione –. È una scuola di vita che insegna a creare contesti inclusivi, affrontare le sfide e regala gioia. Il nostro messaggio è chiaro: lo sport ci insegna il valore del lavoro di squadra, il rispetto reciproco, e ci prepara ad affrontare e superare le difficoltà. Vogliamo che questo incontro progetto, a partire dall’incontro di oggi, promuova la cultura sportiva e il benessere di tutti".

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Ferrara. "Messaggi che andranno rivolti ai giovani, ai genitori, ai dirigenti e allenatori – si conclude -: viviamo in un contesto sociale spesso disattento e complicato, dove il rispetto per le regole e il lavoro di squadra passano in secondo piano rispetto alla vittoria fine a sé stessa. L’obiettivo è di offrire diverse chiavi di lettura, opportunità e suggestioni per dare la possibilità di approfondire la riflessione del proprio essere insieme agli altri, per avviare un meccanismo di ascolto ed accoglienza in una comunità sempre più aperta".