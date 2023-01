L’ambiente nel mirino della polizia locale

COMACCHIO

Oggi le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale. E per l’occasione, il Comando di Comacchio comunica il report delle attività svolte nel 2022. Nel ringraziare le donne e gli uomini del Comando di polizia locale di Comacchio per l’impegno e il lavoro svolto a favore della comunità, il comandante Paolo Claps ritiene l’anno appena passato più che positivo, tenuto conto dei risultati conseguiti. Ma ecco i dati più significativi. La centrale operativa ha gestito più di 7.800 richieste di intervento, segnalazioni o informazioni, che suddivisi per i 365 giorni dell’anno restituiscono un valore di poco più di 21 interventi al giorno. La polizia edilizia ha effettuato 94 controlli, sfociati in 11 denunce all’autorità giudiziaria, mentre i controlli di natura ambientale sono stati complessivamente 206. Particolarmente incisivo è stato il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, rilevato grazie alle tecnologie in dotazione: i controlli hanno permesso di accertare 227 violazioni amministrative e 10 denunce penali. Di particolare rilievo il sequestro di un’officina abusiva, il cui titolare è stato denunciato per illecito smaltimento di rifiuti.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale: i 1.700 servizi di pattuglia hanno consentito di presidiare il territorio controllando oltre 2.000 veicoli e 3.051 persone, con specifici servizi finalizzati al controllo e alla repressione delle violazioni che maggiormente minano la sicurezza stradale. Diciotto sono state le patenti ritirate e 13 i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. A questi controlli, si sono affiancati gli incontri nelle scuole per l’educazione stradale e la sensibilizzazione dell’importanza del rispetto delle regole nelle future generazioni. L’attività di Polizia commerciale è stata particolarmente intensa con specifici controlli di tutte le attività commerciali con attenzione agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno delle aree di mercato. Complessivamente sono oltre 700 i controlli effettuati che hanno portato a 4 denunce penali a carico dei titolari di attività. Significativi, gli interventi per la prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale, con specifici servizi di pattugliamento delle spiagge maggiormente interessate dal fenomeno, delle aree mercatali e delle zone a traffico limitato dei Lidi. Nel corso dei servizi effettuati, sono stati complessivamente 18 i sequestri penali e amministrativi di merce con marchio contraffatto e non, sottratti alla vendita ed al potenziale pericolo per i consumatori, per un valore economico superiore a 68mila euro. Inoltre, il personale di polizia locale ha presenziato a 134 manifestazioni, garantendo lo svolgimento in sicurezza degli eventi. Tutto ciò in aggiunta ai servizi di vigilanza davanti alle scuole, ai sopralluoghi, all’attività di controllo ordinaria nei mercati.

Valerio Franzoni