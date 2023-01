Lamborghini, il film arriva in Italia "Racconta Cento nel mondo"

Dopo tanta attesa, finalmente anche in Italia esce il film ‘Lamborghini, the man behind the legend’, che oltre raccontare il genio renazzese Ferruccio Lamborghini, sta mostrando al mondo anche la bellezza di Cento, dov’è stata girata parte di questa attesissima pellicola. Per il territorio centese, però, sarà anche occasione per le tantissime comparse, di vedersi e rivivere anche i momenti dei ciack. ‘Lamborghini - the man behind the legend’, come già annunciato dallo stesso produttore Andrea Iervolino, in Italia arriverà in esclusiva streaming su Amazon Prime Video ed ora è stata comunicata ufficialmente la data. Si tratta di giovedì 19 gennaio, con un attesa che dunque terminerà tra appena 48 ore dando a Cento anche alla possibilità di aprirsi a un turismo cinematografico. Film che si era iniziato a girare ad aprile 2018 in una casa di via Giovannina per poi spostarsi in piazza e al caffè Italia riportandoli indietro nel tempo, tra auto d’epoca, insegne retrò dei negozi e tantissime comparse scelte tra i centesi stessi.

C’è poi stato un lungo stop e il nuovo ciack era stato a fine settembre 2021, dove, tra i luoghi, vi era nuovamente il Bar Italia e la piazza di Pieve, richiamando tantissimi curiosi e fans. Scritto e diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco, vede infatti la partecipazione di big come Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clementino. "Intanto è il film più visto e raccomandato su Apple tv negli Usa, ma tengo molto al giudizio del pubblico italiano, alla cultura e alla storia del vostro paese – dice Moresco – un film nato a Capri durante il festival di qualche anno fa, con Pascal Vicedomini che mi presentò il produttore Andrea Iervolino. Voleva parlarmi di questo progetto, tratto dal libro di Tonino Lamborghini. e mi convinse subito, anche se avevo un altro film in mente". E’ stato anche l’ultimo lavoro di Blasco Giurato, direttore della fotografia di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, che in ‘Lamborghini’ ha firmato la luminosa fotografia. Incentrato sulla vita di Ferruccio il film è già stato premiato a Capri, ha vinto il premio Best Production of the Year all’Italian Contemporary Film Festival.

l.g.