L’ambulatorio a bassa complessità In Cittadella fino a 35 casi al giorno

L’Ambulatorio a bassa complessità (ABC), attivo alla ’Cittadella San Rocco di Ferrara - e dal 6 marzo scorso anche alla Casa della Comunità di Comacchio - si sta rivelando un servizio sempre più apprezzato dai cittadini. Per questo, l’Ausl ha deciso di ampliare gli orari in cittadella coprendo l’intera giornata dalle 8 alle 20, ed è stato spostato dal settore 1 al settore 19 (vi si accede sia da corso Giovecca 203 sia dall’entrata di San Rocco). Per quanto riguarda quello di Comacchio – che sta registrado un afflusso consistente, con una media di 1015 pazienti al giorno, meno nei giorni feriali, di più nei festivi – è ad accesso diretto ed è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 14: in previsione della stagione estiva, molto probabilmente l’orario verrà potenziato, posticipando la chiusura alle ore 20, se non addirittura alle 22. "Dal 26 settembre, quando abbiamo aperto l’ABC a San Rocco, i numeri sono aumentati progressivamente - mette in evidenza il direttore sanitario Ausl Emanuele Ciotti - grazie anche alla capacità dell’azienda di comunicare all’utenza l’esistenza di questo nuovo servizio e le modalità di accesso. Abbiamo in totale superato i 2.200 casi trattati, considerando il trend attuale, 215 casi da ottobre, chiuderemo probabilmente a marzo con più di 650 casi. Attualmente contiamo circa 25 casi al giorno, con picchi di 3536 casi. Considerando, ad esempio, che il Pronto Soccorso di Argenta conta in media 35 casi, i numeri dell’ABC sono molto significativi. Vengono effettuate circa una o due ecografie al giorno, così come per quanto riguarda i rx e gli esami di laboratorio".

A far capire meglio l’attività dell’ambulatorio, in termini di casistica, è Carlotta Serenelli, dirigente medico Cure Primarie Ausl Ferrara: "Finora, le problematiche più frequenti riscontrate in San Rocco, sono legate soprattutto alle vie respiratorie, secondariamente le patologie dolorose. Un’altra patologia importante trattata in ABC è la traumatologia osteomuscolare, dalle cadute ai vari tipi di traumatismi, poiché abbiamo a disposizione la radiologia. Se viene rilevata una frattura l’utente viene indirizzato al Pronto Soccorso ortopedico di Cona. Trattiamo anche le problematiche oculari legate ad arrossamenti e congiuntiviti, ma non riduzioni o alterazioni del visus". Infine una raccomandazione. "Se avvertite dolori al petto intensi che non passano con un analgesico non recatevi presso l’ABC e non mettevi in auto ma chiamate direttamente il 118". "Su San Rocco gli accessi sono appropriati – conclude Ciotti – ma se un codice non è ritenuto a bassa complessità, viene immediatamente avvisato il 118".