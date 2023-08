"Lamentele e scarso rispetto degli altri"

Caro Carlino,

pochi giorni fa, a una lettera di un residente del centro che lamentava il disagio e il rumore per concerti che duravano sino oltre le 2 del mattino, è stato risposto che si tratta di lamentele di chi non è contento per una città che finalmente è vivace. È lo stesso immagino per i residenti delle abitazioni attigue al Marfisa, si tratta forse di cittadini contrari allo sport e al sano divertimento che finalmente è possibile a Ferrara dopo anni di oscurantismo comunista.

Oppure in entrambe le situazioni si tratta di situazioni eccessive e di una sempre più diffusa mancanza di rispetto per i residenti e le persone che vorrebbero anche riposare per ‘divertirsi’ sul posto di lavoro? Grazie per la pubblicazione

Alfredo Bolognesi