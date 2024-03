L’Amleto come un fantasma. Sul palco Gianmarco Tognazzi Questa sera a Comacchio, Gianmarco Tognazzi porta in scena 'L'Onesto Fantasma', commedia che reinterpreta Amleto dal punto di vista del fantasma. Uno spettacolo che celebra l'amicizia e l'amore per il teatro, con la partecipazione speciale in video di Bruno Armando. Biglietti in prevendita su Vivaticket.