"L’amministrazione tuteli il parco Bassani"

Come Forum Ferrara Partecipata abbiamo presentato, tra le altre, due osservazioni al Piano urbanistico generale (Pug) relative al Parco nord Bassani e al Parco sud. Per quanto riguarda il primo, chiediamo che nella scheda del progetto guida vengano specificate le funzioni incompatibili con la natura del parco e in particolare che alla dicitura “spazi aperti per eventi temporanei” venga aggiunta la dicitura ”esclusi quelli che richiamano forte affluenza di pubblico concentrati in tempi ristretti, quelli con impatto acustico tale da recare danno o disturbo alla fauna del parco e delle zone limitrofe, quelli che possono recare danno alla vegetazione e quelli per il cui allestimento e svolgimento sia necessario l’accesso di mezzi che possono danneggiare in modo permanente i percorsi ed il manto erboso. Ciò per evitare che in futuro si possano svolgere nel territorio del parco urbano, e in particolare nella sua parte pubblica, iniziative, attività e manifestazioni chiaramente in contrasto con le finalità sopra descritte dello stesso”.

In buona sostanza, riteniamo che il Bassani debba avere come fondamentali le finalità ecologiche, ambientali e di difesa della biodiversità proprie di un nodo ecologico del territorio provinciale e che, quindi, venga esclusa la possibilità di tenere lì eventi fortemente impattanti dal punto di vista ambientale, come

quello realizzato con il concerto di Bruce Springsteen. Rispetto al Parco sud, in coerenza con quest’impostazione, visto che esso è solo genericamente tratteggiato nella stesura del Pug, nel momento in cui si dice che esiste la “potenzialità di attivazione di un vero e proprio Parco sud, valorizzabile anche come sede di eventi temporanei, che comprende e mette a sistema le aree verdi pubbliche contigue all’aeroporto”, chiediamo che tali indicazioni siano meglio specificate e tradotte in prescrizioni cogenti. Questo sia per realizzare effettivamente il Parco sud e prevedere che in quell’area ci sia la possibilitò di dare vita ad eventi importanti, sia per evitare scelte insediative di attività e funzioni palesemente contrastanti, come sarebbe quella dell’ipotizzato Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr). Com’è facile vedere, si tratta di osservazioni significative, che si inscrivono in un’idea di città verde, che guarda anche all’abbattimento delle emissioni climalteranti e al contrasto al cambiamento climatico, oltre al fatto di preservare e costituire aree finalizzate a sviluppare il patrimonio ecologico e ambientale della città, sottraendolo a usi impropri e logiche di privatizzazione. Ci attendiamo che l’amministrazione comunale prenda seriamente in considerazione e dia risposte positive a queste nostre istanze; in ogni caso, continueremo la nostra iniziativa e mobilitazione perché questioni così rilevanti per il futuro della città si possano realmente concretizzare.

Forum Ferrara Partecipata