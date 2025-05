"L’amore che il Signore ci ha donato è gratuito . E spinge verso gli altri"

Domenica 18 maggio 2025- V Domenica del Tempo di PasquaAt 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35

Il testo del vangelo di questa domenica appartiene al discorso d’addio di Gesù nell’ultima cena. Il Signore sente avvicinarsi la sua ora e avverte i suoi: dove vado io voi non potete venire. C’è da accettare prima lo scandalo della Croce, ma si tratta di un’esperienza che può avvenire solo dopo l’effusione dello Spirito Santo. Però Gesù vuole comunicare qualcosa di importante. Deve consegnare un comandamento: vi do un comandamento nuovo. Un solo comandamento, perché se non si vive questo, gli altri comandamenti non li si potranno mai comprendere. Nuovo, non perché non lo si conoscesse già nella Bibbia, ma perché Gesù ce lo ha rivelato e spiegato con la novità della sua vita. Nuovo perché dischiude un mondo rinnovato, che sempre sorprende nella sua creatività. Un comandamento che ha dunque come riferimento Gesù stesso: se possiamo amarci come Lui ci chiede, è perché ci ha amato per primo. Inoltre, il comandamento dell’amore non chiede di ricambiare direttamente a Lui questo amore, ma dice: amatevi gli uni gli altri. Perchè l’amore che il Signore ci ha donato è gratuito, non fagocita il suo discepolo, lo spinge verso gli altri. Ed è questo il movimento dell’amore autentico verso il Signore. Come aggiunge Giovanni in una sua lettera: chi non ama il fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Dunque Gesù comanda di amarci reciprocamente perché è così che ricambiamo il suo amore. Come io ho amato voi: il “come” indica la norma, ma anche la misura. C’è una dimensione di gratuità e di universalità che questo amore deve tendere a manifestare nelle relazioni: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. L’amore che il Signore comanda e dona è inclusivo, non rinchiude la comunità dei discepoli in sé stessa. Questo tipo di amore la identifica e rende possibile la sua testimonianza al mondo. In conclusione, il comandamento nuovo non è altro che il dono e la possibilità dell’amore fraterno: fratelli tutti, prima che essere il titolo di una delle ultime encicliche di papa Francesco, è la novità della vita in Gesù che ha fatto irruzione nel nostro vecchio mondo per rigenerarlo. La chiesa, se vuole davvero custodire la sua identità e non essere un organismo autoreferenziale, deve curare e verificare sempre il tenore fraterno delle sue relazioni.

Don Giacomo Falco Brini